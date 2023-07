Arde JXC: golpes bajos entre halcones y palomas por Bullrich y el 2001 tras las PASO en Santa Fe

Que el kichnerismo nos va a tirar piedras ya lo sabíamos, pero que miembros de la coalición se transformen en golpistas es una novedad. A los tibios los deja atrás la historia. Nadie va a frenar el cambio esta vez, ni 14 toneladas de piedras, ni los que no quieren que nada cambie pic.twitter.com/CKzctA1aVk — DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) July 15, 2023

Lo que diga el candidato a Presidente de "El cambio de nuestras vidas" - quien seguramente no comparte mis expresiones - no cambiará lo que pienso, ni lo que dije. Lamento que intenten involucrarlo porque ni soy candidato ni participo de la campaña. — Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) July 18, 2023

Querido @JuanmaLopezAR , yo sé más que nadie, salvo tus padres, que sos el ser menos violento y más amoroso y menos confrontativo. No te arrepientas nunca de decir la verdad. Porque la verdad es el camino.🧵 — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) July 19, 2023

A menos de un mes de las PASO, la interna entre los candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio es cada vez es más tensa, los candidatos desalieron a cruzar directamente apor los dichos del presidente del bloque de Diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López , que comparó un eventual gobierno de la precandidata con el gobierno de la Alianza. La ratificación de López, la defensa dey la ausencia deen la batalla entre halcones y palomas.Ayer los precandidatos bullrichistas le pidieron, a través de una carta pública , a Larreta que “y que le solicite “una rápida y tajante retractación pública” Juan Manuel López. El cruce en redes tiene un trasfondo político más real que es el resultado de las PASO en Santa Fe, una de la provincia con mayor electorado, donde otra vez un candidato de Larreta derrotó a una candidata de Bullrich.Y es que, un día antes de las PASO santafecinas, Juan Manuel López comparó, no sin antes admitir que creía estar metiéndose en un problema, al gobierno de la Alianza con una posible gestión de Patricia Bullrich en caso de que ella ganara los comicios. “″, sostuvo en Radio con vos recordando el rol de Bullrich como ministra en el gobierno de De la Rúa.Y sólo minutos después de que cerraran las urnas en Santa Fe, donde el bullrichismo perdió, desde el entorno de Patricia salieron a responderle. Fue, armador político en el interior y precandidato a diputado nacional por CABA en la lista de la ex ministra, quien acusó a sectores de JxC de "golpistas".Por lo que el martes López quiso aclarar sus dichos, pero embarró más la interna cuando publicó una nota de opinión en Infobae en la que señaló queSu nota llevó a los bullrichistas a escribir la carta dirigida directamente a Larreta, que entre sus firmantes tenía al precandidato a gobernador de Bullrich en la provincia de Buenos Aires,; al actual titular del PRO,y los precandidatos; entre otros.La carta no tenía la firma de Bullrich aunque estaba dirigida directamente a su contrincante interno, una clara muestra de que la estrategia interna opositora ahora consiste en darse golpes entre halcones y palomas sin que tengan que poner la cara los presidenciables.Sin embargo, luego del cruce,"Contrario a lo que dice esa carta, mantengo mis diferencias internas en el ámbito democrático. No comparto ni la victimización ni la cancelación del debate, menos aún cuando es selectiva", afirmó.Mientras que Bullrich, Larreta, ni Mauricio Macri salieron a expresarse al respescto, la líder de la Coalición Cívica,"Querido Juan Manuel - comenzó Carrió-, yo sé más que nadie, salvo tus padres, que sos el ser menos violento y más amoroso y menos confrontativo.", le dijo a través de un hilo en su cuenta de Twitter."Que no proyecten otros en vos los dramas que vivió nuestra generación. Hace muchos años a los que no creíamos en la violencia nos llamaban cobardes o cómplices. Y los héroes eran los violentos", sotuvo Carrió.Y agregó: "Que no proyecte esa generación en la de ustedes su propia violencia discursiva. Y confiar en la verdad. Porque la verdad y la justicia son las bienaventuranzas. Y el primer principio de la no violencia es resistirse a toda forma de humillación. Estás seguro, estás creciendo, te estás haciendo un roble".