Los candidatos de Patricia Bullrich cruzaron a Larreta por los dichos de Juan Manuel López

La interna en Juntos por el Cambio parece cada vez escalar más alto, ahora ly que solicite “una rápida y tajante retractación pública” del presidente del bloque de Diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López.A través de una dura carta los bullrichistas aludieron a las declaraciones públicas del legislador, quien comparó un eventual gobierno de Bullrich con la serie Argentina 2001 . “Lo pongo en términos de series televisivas. Yo me imagino una presidencia de (Javier) Milei como la segunda temporada de El Reino, ya delirante.″, había sostenido López en declaraciones a Radio Con vos.Así, tras las declaraciones de López, legisladores y candidatos cercanos a Bullrich manifestaron su rechazo y pidieron a Rodríguez Larreta que se exprese al respecto. “, sino que, además, no representan los valores de Juntos por el Cambio y lesionan las peleas que estamos dando juntos para terminar de una buena vez con el populismo kirchnerista”, señalaron.En esa línea señalaron: “No podemos aceptar que declaraciones contra Patricia Bullrich (...) no merezcan al menos de su parte una reflexión sobre si ésta es la manera que usted cree más conveniente para dirimir nuestras diferencias de cara a las próximas PASO”.“Nosotros estamos firmemente involucrados en cuidar a Juntos por el Cambio”, siguieron, y precisaron: “Sus valores y su identidad trascienden a los dirigentes y pertenecen a todos los argentinos que no se resignan y que nos quieren ver fuertes y unidos después del 13 de agosto. De nuestra parte siempre va a encontrar firmeza en las declaraciones y en las posturas, pero jamás el esgrimir argumentos propios del kirchnerismo”.Entre las firmas están el precandidato a gobernador de Bullrich en la provincia de Buenos Aires,; el líder de la lista de diputados nacionales por la Ciudad,y el quien liderara la lista de diputados nacionales por la Provincia,Además el lider de senadores por la Provincia,; y el actuar titular del PRO,