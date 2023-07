Pichetto apuntó contra Macri y pidió que en un eventual Gobierno de JxC haya un liderazgo con autonomía"

El auditor general de la Nación y ex candidato a vicepresidente,advirtió sobre el posible rol de Mauricio Macri en un eventual Gobierno de Juntos por el Cambio, consideró que "el escenario que viene no da para ese tipo de construcciones políticas" y se necesita "un liderazgo con autonomía".Esto que digo para el actual oficialismo también lo aplico hacia Juntos por el Cambio”, afirmó Pichetto en La Nación + y remarcó que "le parece importante que no haya una tutoría, un esquema delegado de poder".En este sentido, hizo hincapié sobresi bien señaló que “es importante desde su jerarquía como expresidente” y “puede ser importante en el consejo frente a acontecimientos y eventos de gran trascendencia”, sostuvo queAl respecto aclaró que no solo se refería a Patricia Bullrich, sino también a su candidato Horacio Rodríguez Larreta. “El escenario que viene no da para ese tipo de construcciones políticas”, consideró el ex senador y remarcó:Sin embargo,: “Abrió la perspectiva hacia una construcción más amplia y esto ha dado como resultado la elección de Santa Fe; esa visión del país que viene, del diálogo, de la apertura, se ha reflejado en el triunfo electoral de Pullaro”, consideró sobre la derrota de Carolina Losada, la candidata de Bullrich en Santa Fe.Y, en la misma línea que lo sostuvo el soldado de Larreta, Juan Manuel López que viene teniendo fuertes cruces con los candidatos de Bullrich, Pichetto apuntó contra la precandidata por su campaña. “la democracia argentina vino para quedarse, tiene valores y determinados límites que no se han roto y han permitido que el sistema democrático sea estable. Tenemos que mantener esto”, planteó.Y agregó: “Hay avances y retrocesos, diálogos, consensos, puntos de fractura pero en definitiva no es un proceso revolucionario en el que si se triunfa se toma todo el poder y si se pierde es el final. No es aplicable”.Asimismo, apuntó quede la construcción de acuerdos y consensos que Argentina necesita para cambios profundos, de la necesidad de un diálogo de los argentinos y de la paz social que son elementos centrales de la democracia”.“Hoy tendríamos que estar trabajando en el armado del gabinete y del programa para gobernar la Argentina”, criticó respecto a la interna en la coalición opositora. “Hay un fin de ciclo, algo inevitable que va a ocurrir. Están de retirada y Juntos por el Cambio tiene que prepararse para ser gobierno”, concluyó Pichetto.