Massa: "Nos hacemos cargo de los errores, pero lo que viene es mejor de lo que se va"

El ministro de Economía y precandidato presidencial de UxP, Sergio Massa, aseguró que "lo que viene es mejor de lo que se va" y reconoció que “mejorar los ingresos de los trabajadores es una deuda que el próximo gobierno tiene que pagar”, en el marco de un acto en el Parque Industrial y Tecnológico de Florencio Varela."Es clave que le digamos a los argentinos y argentinas qué se pone en juego en las próximas elecciones", manifestó el titular del Palacio de Hacienda, y sostuvo que "frente aquellos que llaman a dividir, nosotros tenemos que seguir en la idea de sumar" porque "eso nos va a permitir construir más Argentina".En ese sentido, consideró: "El único camino para poder transformar es elegir y no dejen que otros elijan por ellos. Nos hacemos cargo de los errores que cometimos pero también estamos seguros que hay dos países: uno de la producción, el trabajo y la educación de calidad en el que creemos nosotros; otro, el de la especulación financiera, el endeudamiento y la Argentina desindustrializada y con un proyecto de exportación de materia prima"."En esta gestión elegimos el camino de sostener la recuperación del empleo, con 33 meses consecutivos de crecimiento del empleo", señaló, aunque reconoció que "todavía cuesta y sabemos que existen restricciones que nos impidieron lograr una mejora en el ingreso de nuestros trabajadores"."A ese país que sueña con el progreso lo queremos invitar a que nos acompañe porque lo que viene es mejor de lo que se va", concluyó.En otro orden, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, criticó el endeudamiento del macrismo con el FMI y el programa que este organismo propone: "Ese plan prefabricado, construido y estandarizado no funciona. Ese modelo a la provincia de Buenos Aires, corazón productivo del país, no le sirve"."Tenemos un problema que no salió de la nada. Entre las cosas que hay que decir es que los que se están presentando a las elecciones y aplaudieron, buscaron y nos trajeron esto tienen que hacerse responsables adelante de la sociedad. No pueden darle consejos al ministro como si vinieran de Marte y no tuvieran nada que ver", planteó, y agregó: "Hay que ver eso, ¿qué país queremos?".