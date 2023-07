El Estado pidió disculpas a familiares de víctimas de femicidios por su accionar negligente

El Estado argentino ya tuvo que pedir disculpas públicas en otras oportunidades como consecuencia de su mal desempeño para prevenir la violencia de género.

El Estado argentino pidió disculpas a las familias de dos víctimas de femicidios por su accionar negligente para evitar sus muertes. Lo hizo frente a las madres, hermanas e hijos de, asesinadas por sus exparejas luego de denunciar y pedir intervención de la Justicia por los hechos de violencia de género.Esta acción llega impulsada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw por sus siglas en inglés) de la ONU, en el marco de dos acuerdos de solución amistosa con el Estado argentino, y a partir de las demandas promovidas en 2020 por las familias, acompañadas por la organización Justicia y Reparación y la agrupación Atravesadxs por el Femicidio.“Si bien es un acto simbólico y no va a revivirlas, ayuda para tratar de sanar”, dijo Débora Suárez, hermana de Analía, al finalizar la ceremonia.Además, destacó la importancia de que los compromisos asumidos por el Estado argentino “sirvan” para “tratar de minimizar la violencia contra las mujeres” y para que finalmente “las medidas que se tengan que tomar” para la prevención “sean las adecuadas, en tiempo y en forma” y “no como en el caso de mi hermana que llegaron tarde”. “El botón antipánico le llegó cuando casi estábamos en el funeral”, remarcó la mujer.Analía Aros tenía 36 años y vivía en Mar del Plata cuando el 21 de marzo del 2017 fue asesinada por su expareja, que intentó hacer pasar el hecho como un suicidio. Pese a que la mujer horas antes había logrado finalmente denunciar a su expareja, no se dispuso ninguna medida que la protegiera.Florencia Albornoz fue asesinada junto a su amigo Ernesto Escudero por el femicida Miguel Ángel Mazo, policía de la provincia de Buenos Aires, que ese 17 de enero del 2010 violó la perimetral que la protegía, ingresó al domicilio y cometió el hecho con su arma reglamentaria. Florencia hizo más de 19 denuncias por violencia doméstica contra su expareja, en la misma comisaría de Quilmes donde el femicida prestaba servicio y era apañado por sus compañeros.Hace dos años, en abril de 2021, como parte de otro acuerdo amistoso en otra demanda que llegó al Cedaw, tuvo que pedir disculpas a Olga del Rosario Díaz, sobreviviente de un intento de femicidio. A pesar de haber realizado denuncias por la violencia de género que sufría de parte de su esposo, no contó con ninguna medida de protección del Poder Judicial en la Ciudad de Buenos Aires.