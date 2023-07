Jorge Macri sobre su candidatura: "Me gustaría que Horacio fuera más enfático a la hora de apoyarme"

El precandidato a Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se refirió hoy sobre la interna de Juntos por el Cambio y le pidió un mayor respaldo a su candidatura del precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta.“Yo soy el único candidato del PRO, me preocupó en algún momento que nos dividiéramos, cuando existía la posibilidad de que Fernán Quirós también sea candidato por el PRO. Me parecía que no era bueno que tuviéramos una oferta dividida en la Ciudad”, recordó Macri en diálogo con radio Perfil.Y se refirió al apoyo que recibe por su postulación por parte de los principales referentes del PRO, aunque separó a Horacio Rodríguez Larreta de ese grupo. “Cada candidato a presidente se va manifestando como le sale, como siente. Patricia (Bullrich) ha sido muy enfática desde hace tiempo, Mauricio (Macri) también, María Eugenia (Vidal) me está apoyando., pero es secundario”, expresó.Sin embargo, buscó relativizar la falta de apoyo de Larreta y señaló queEl precandidato a la jefatura porteña también se refirió al sistema de votación (Boleta Única Electrónica) que definió Larreta para la Ciudad sobre el que muchos aseguran que puede favorecer a su rival en la interna de Juntos por el Cambio,“Yo nunca subestimo al elector.”, sostuvo.“Si alguien pensó que elegir uno u otro sistema lo podía beneficiar, no sé, es la lectura de ellos. Yo tengo mucha confianza en el compromiso que tiene el ciudadano, y más el ciudadano sofisticado de la Ciudad de Buenos Aires, ya que va a encontrar la manera de votar a alguien, más allá del mecanismo”, insistió Macri.Aunque aclaró: “Así que tenga esa paciencia, y se tome su tiempo, y que las autoridades de mesa ayuden y que sea una linda experiencia”.