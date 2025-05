Bullrich les pidió "paciencia" a los trabajadores del Garrahan: "No vale volver a romper el chanchito para tirar la Argentina al vacío

#Declaraciones | La ministra Patricia Bullrich les pidió "paciencia" a los médicos del Hospital Garrahan: "La Argentina va a ir recomponiendo de a poco sus salarios". pic.twitter.com/uuZqQCpEgC — Política Argentina (@Pol_Arg) May 30, 2025

En medio de los reclamos salariales por parte de residentes, administrativos y atoridades del Hospital Garrahan, Patricia Bullrich respaldó la gestión del presidenteal pedir que "todos los sectores" tengan “paciencia”."Es un momento difícil del país que todos lo estamos pasando", sostuvo la ministra. Asimismo, añadió que la prioridad actual del Gobierno es frenar la inflación, a la que describió como “una enfermedad que te saca el salario del bolsillo todos los días”. Aunque dijo no conocer en detalle la situación del Garrahan, justificó los recortes apelando a que “necesitan ordenar todas aquellas cosas que estaban desordenadas”.Bullrich remarcó que el Ejecutivo está enfocado en recomponer los ingresos, pero señaló que ese proceso no puede darse de inmediato. “Hoy en día el país va a ir recomponiendo sus salarios. Necesita hacerlo. Eso se va a ir dando”, explicó. En ese sentido, anticipó que este mes habrá "un número importante a la baja” en relación al índice de inflación.Por último, la funcionaria cuestionó a quienes critican al oficialismo y advirtió que la resistencia al ajuste puede tener consecuencias. “Hay gente que no entiende que es un momento difícil del país. No todo vale políticamente por ser de otra ideología”, sentenció.