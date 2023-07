"Queremos que la Argentina sea socio en los proyectos espaciales", aseguró la NASA

el vínculo entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) de Argentina y la NASA comenzó en 1991 cuando se creó la CONAE, con la firma de un acuerdo marco para la cooperación espacial.

El director de la NASA, Bill Nelson, aseguró este jueves que quiere que "la Argentina sea un socio en muchos proyectos espaciales" y reconoció que "hay una carrera espacial entre China y Estados Unidos", en un encuentro con periodistas realizado esta tarde en la residencia del embajador estadounidense Marc Stanley en el barrio porteño de Palermo.El ex senador y astronauta, que se encuentra de gira por la Argentina, donde visitará las ciudades de Bariloche y Córdoba y se reunirá esta tarde con el presidente Alberto Fernández, se mostró confiado en avanzar en acuerdos de cooperación con el país en la exploración espacial."Nosotros, como hacemos con otros países del mundo. Hacemos este tipo de misiones conjuntas que son muy exitosas y Argentina, ciertamente, tiene la base científica y el conocimiento tecnológico para un emprendimiento cooperativo en el futuro, así que sí estoy ansioso", afirmó Nelson., sostuvo el director de la NASA acerca del programa de vuelos espaciales tripulados dirigido por la NASA para explorar la Luna con el objetivo de volver a llevar una misión tripulada al satélite de la Tierra por primera vez desde el año 1972.En ese sentido, destacó que se va a enviar una tripulación el año que viene, que va a rodear la Luna, y al año siguiente otra tripulación que va a poder alunizar, donde se espera que la primera mujer astronauta pueda caminar sobre la superficie del satélite."Los acuerdos de Artemis tienen intenciones pacíficas, buscamos ayudarnos mutuamente y va a ser con propósitos internacionales", aseguró.Cabe recordar queEl trabajo conjunto fue continuo durante el desarrollo de la serie de Satélites de Aplicaciones Científicas (SAC) de la Argentina, donde la NASA aportó instrumentos y los servicios de lanzamiento desde plataformas en los Estados Unidos para los lanzamientos ocurridos en 1996, 1998, 2000 y 2011. A su vez, la CONAE dio soporte a campañas de investigación de la NASA.En otro orden, el director de la NASA aseguró que Estados Unidos se encuentra "en una carrera espacial" en la actualidad con China y explicó que hay una diferencia de criterios con respecto al país asiático en los propósitos de los viajes a la Luna."Hay una carrera espacial entre China y Estados Unidos. Sabemos gracias a nuestros telescopios y a nuestras naves que orbitan la Luna que hay agua en el Polo Sur de la Luna. Si hay agua en abundancia, entonces tenemos hidrógeno y oxígeno, es decir, tenemos combustible para cohetes. Y por eso China anunció que va a ir al Polo Sur. Nosotros vamos al Polo Sur en una misión que va a ser internacional, es una misión con fines pacíficos para toda la humanidad. Ustedes decidan cuál es el objetivo de China, yo no se los voy a decir", dijo Nelson en declaraciones a la prensa en el salón principal de la Residencia.Ayer, el expiloto de la Marina estadounidense y exoficial de inteligencia David Grusch declaró bajo juramento en el Congreso que Estados Unidos había rescatado "restos biológicos no humanos" de objetos voladores no identificados (ovni) que mantiene ocultos en lugares estratégicos."El universo es muy grande, los científicos ya nos dijeron con bastante precisión que la probabilidad es de uno en un trillón de que haya otra Tierra como nuestro planeta que pueda crear vida", explicó.Nelson se encuentra en una gira que lo llevó primero por Brasil, donde se reunió con el presidente Lula da Silva, y en Argentina tras la reunión con Fernández se prevé que visite mañana las instalaciones de INVAP en Río Negro, para luego concluir su actividad en el país el lunes próximo con una recorrida en el Centro Espacial Teófilo Tabanera de la Conae en la provincia de Córdoba.