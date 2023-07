La chicana de Alejandro Kim contra Larreta: Con lo que paga de alquiler no le cierra el blanco

#EntrevistaPA | El precandidato a legislador porteño Alejandro Kim apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta y cuestionó su lujoso estilo de vida: "¿Cómo hace para pagar 3.500 dólares?".



El precandidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Principios y Valores,, expresó su descontento frente a las gestiones actuales y cuestionó a Horacio Rodríguez Larreta luego de que hiciera público el monto de sus gastos cotidianos. “No vivimos en un country nosotros, ni en la Avenida Libertador., advirtió.El abogado y militante porteño afirmó quey se sorprende ante la exposición que alcanzó tras anunciar su postulación por el espacio que encabeza Guillermo Moreno como precandidato a presidente. Anticipó quey que, en caso contrario, acompañarán a la propuestaFrente a sus orígenes, como descendiente de surcoreanos, plantea no perder la esencia que incluye ser un vecino más de la Ciudad de Buenos Aires.Tenemos principios y una ideología de una ciudad industrial, de laburo y cuidar la fuente de empleo de los argentinos. El eje central de cualquier propuesta tiene que ser clara y no hay que disfrazarse de nada”, señaló en una entrevista exclusiva y extensa conEl exvice Presidente de la Cámara de empresarios coreanos en Argentina también rechazó las políticas económicas de ajuste y le contestó a, la otra precandidata presidencial de JXC, quien propuso volver al “”, programa que fracasó con La Alianza y Fernando de la Rúa.. Ella fue parte de ese gobierno que nos llevó al desastre que vivimos todos los argentinos en el 2001”, enfatizó el dirigente porteño.Y agregó: “En el 2001 tenía un local de ropa, me acuerdo como si fuese hoy lo que vivimos. No puedo creer que nos subestimen tanto. No se les cae una idea, se repiten en políticas que fracasaron”.Consultado por este medio sobre la acumulación de fracasos del peronismo en la CABA, explicó que los dirigentes "no fueron capaces de interpretar las necesidades de los porteños” y mencionó que se eligieron candidatos “que no están a la altura de las circunstancias de todos los vecinos”.Al mismo tiempo, celebró que los dirigentes locales comenzaron a hablar de las problemáticas del distrito, en tanto reiteró que el peronismo necesita “un mensaje que le llegue a la gente”.. Es lo que no queremos nosotros y venimos a ofrecer la discusión”, opinó.Alejandro Kim destaca en su plataforma de propuestas la discusión sobre la igualdad. Consciente que al sur del distrito porteño “le falta todo”, propone llegar a los barrios populares y brindar los mismos servicios y derechos que en los barrios más pudientes.¿Qué es la urbanización que plantean? Plazas con rejas. La pregunta es ¿hay acceso a la salud o a educación de calidad en todos lados?”, argumentó el también abogado.Con una mirada peronista, se alejó del postulado de la represión que proponen otros espacios y negó que los piqueteros sean delincuentes. La solución para el precandidato a legislador “es la generación de trabajo”, ir a la raíz del problema y “no al final”.. La solución es acomodar el país, que la gente tenga más certezas. No hay que improvisar más. Un puesto de trabajo permite dignificar la vida”, destacó.Para cerrar, afirmó que buscan luchar contra la “mal llamada escribanía” en la legislatura porteña y valora la pluralidad de voces. “Respeto mucho a todos los que piensen diferente, que tienen una conducta de trabajo y proponen cosas. Mientras más voces haya en la legislatura, por fuera del oficialismo que hace tanto complica la vida, es bienvenido”, sentenció.