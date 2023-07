García Moritán reveló que bajó su candidatura porque lo llamó Macri: "Me dijo ´confiá`"

Roberto García Moritán admitió este lunes que fue Mauricio Macri el que lo convenció de bajar su precandidatura a jefe de Gobierno porteño para acompañar a Jorge Macri. “Mauricio me dijo: ‘vos confiá que se vienen tiempos muy importantes para Argentina, tiempos de gloria’ y eso es lo que quiero, ser parte de algo grande”, contó García Moritán en Net TV y Radio Perfil.aseguró.En este sentido, dijo que "para lograr esto, es necesario dejar de lado la ambición personal y los egos, y colaborar en lo que creo que es una gran oportunidad para que los argentinos vivamos de manera diferente". "Al conversar con Jorge Macri, entendimos que tenemos muchos aspectos en común: una mirada crítica hacia muchas cosas que necesitan cambiar y un optimismo sobre todo lo bueno que está por venir. Compartimos ideas y objetivos en común, y es por eso que estoy en política. No vengo a hacer política en abstracto, sino que quiero que las cosas sucedan", explicó García Moritán.continuó. Al tiempo que consultado acerca de por qué tomó la decisión ahora, y si "era una estrategia que tenías pensada previamente, para sumar visibilidad y luego trasladarla a Jorge Macri, porque hace tres meses Jorge Macri era candidato, y la polarización y las circunstancias eran las mismas", Roberto García Moritán respondió: "Sí, puede ser. La realidad es que Jorge se acercó y ya estaba empezando a programar y visualizar la ciudad que se viene”.“Empezamos a hablar sobre los aspectos que nos unían, y quizás te diría que lo que me terminó de convencer fue el llamado de Mauricio, donde me explicó la importancia de los gestos y los ejemplos", continuó. E indicó que "no vengo con la decisión tomada de ocupar un lugar protagónico que me premie a mí por encima de los demás, todo lo contrario (...) Mi objetivo es resolver los problemas de los porteños”., afirmó.insistió.Asimismo, fue consultado sobre el recuerdo del 2001 y si un eventual gobierno cambiemita volvería a aplicar las medidas que concluyeron con la histórica crisis económica, política y social que cambió el rumbo del país:, añadió al ser consultado sobre aplicar las políticas que en el 2001 la sociedad “no estaba lista para absorber”.“Eso que faltó en el 2001 para sostener decisiones difíciles de muchos actores que actuaron quizás con buena intención, pero con un desfasaje cultural. Hoy está todo dispuesto para que nosotros hagamos historia”, marcó. Y enfatizó que “yo quiero ser parte de algo grande. Si me preguntas cuál va a ser mi rol en lo que venga, no lo tengo claro. Mauricio me dijo: “vos confiá que se vienen tiempos muy importantes para Argentina, tiempos de gloria”, y eso es lo que quiero, ser parte de algo grande”. “Algo importante que transforme la vida de los argentinos y que la historia nos reconozca como una generación de personas”, sostuvo.