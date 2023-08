Escala la pelea en JXC: Larreta va por Manes y Vidal, mientras Bullrich quiere olvidar el blindaje gate

Quedan menos de dos semanas para las PASO y, a pesar de la foto de unidad que lograron en Chubut, los candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio continúan en guerra. Mientrasbusca dar una muestra de amplitud en su construcción y se mostrará junto al diputado nacionalen la provincia de Buenos Aires,sigue recorriendo el país y busca dejar atrás la propuesta del blindaje.El jefe de Gobierno porteño se mostrará este martes con Manes a las 12hs y el precandidato a gobernador bonaerenseen Tandil. Esta será la primera foto pública entre el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio y el dirigente radical, quien hasta el día del cierre de listas amagó con competir en la carrera presidencial.La agenda de Larreta-Manes tendrá primero un almuerzo en el Hotel Libertador de esa ciudad, luego realizarán una caminata por el centro de la ciudad donde se mostrarán frente a vecinos, comerciantes y productores; y por último anunciarán el plan bautizado como “los 100 Tandiles”, que pretende mostrar a esa ciudad de la quinta sección electoral como un modelo de desarrollo a imitar.Desde el equipo del radical explican queuno de los promotores de que el neurocientífico inicie una carrera política, el médico pediátra de 79 años va en la misma lista que el alcalde porteño.Además, hay otros dirigentes de Manes que van en las listas de Larreta en esta elecciones, uno es, ex presidente de la Juventud Radical que va en tercer lugar en la nómina de diputados nacionales por Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, como segundo candidato a legislador, va, otro dirigente del entorno de Manes y también unen al alcalde porteño y al radical, el candidato radical de Salto,, va junto a la lista de Santilli y Larreta.Al equipo del radical no se le escapa que, pero es claro. Manes mantuvo un bajo perfil desde el 24 de junio, cuando se definieron las listas y él decidió bajarse de su candidatura presidencial, y recién el fin de semana pasado"Martín Lousteau es quien le dará un nuevo impulso para alcanzar esa ciudad que soñamos", aseguró durante una recorrida que compartieron en Nueva Pompeya.El guiño de Manes no es el único gesto que esperaque hasta el momento conserva la neutralidad, la exgobernadora se bajó de la pelea por la Casa Rosada en mayo y desde entonces mantiene su posición de neutralidad. “Es muy personal. Llegado el caso ella evaluará dar su apoyo, pero dependerá de ella”, sostuvieron fuentes a El Destape., el senador del PRO que le dio la primera victoria al partido por fuera de la ciudad y la provincia de Buenos Aires.A nivel nacional,El chubutense mantiene un buen diálogo con los dos, peroY si no tomó posición fue porque estaba en campaña, su neutralidad permitió la foto de unidad entre el alcalde porteño y la presidente del PRO en uso de licencia, un poco de freno a tantos cruces entre los presidenciales mientras Mauricio Macri les pide que compartan bunker para esperar los resultados el 13 de agosto.La elección de Chubut no implicará mutaciones en la estrategia electoral de Larreta ni de Bullrich. El jefe de Gobierno venía con el impulso de la victoria de Maximiliano Pullaro, su candidato, en Santa Fe ante Carolina Losada, la bullrichista.Incluso, el alcalde porteño capitalizó la analogía a Fernando de La Rúa de Bullrich con sus dichos sobre el “blindaje”, que protagonizó la semana pasada. Aunque desde el entorno de la ex ministra de Seguridad, sin embargo, deslizaron que el discurso de unidad tras la victoria en Chubut reestableció la situación.Sin embargo, continuarán los últimos días de campaña con agendas separadas. En los próximos días, el jefe de Gobierno se enfocará en hacer campaña en el centro del país y el conurbano. Bullrich, por su parte, profundizará sus recorridas por la provincia de Buenos Aires, sin descuidar distritos como Córdoba, Mendoza, Santa Fe, San Luis y Entre Ríos.