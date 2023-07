Larreta fue más fuerte contra Bullrich con una chicana por su pasado: El blindaje ya lo hizo De la Rúa

Horacio Rodríguez Larreta recordó que el “blindaje” fue lo que hizo De la Rua y cuyos resultados fueron catastróficos para el país. Y fue la mismísima Patricia Bullrich la que eligió utilizar esa palabra que remite directamente al nefasto 2001. Fue así que el jefe de gobierno de la Ciudad mandó a estudiar a su contrincante en la PASO y dejó muy claro que no coincidía con esa idea. Asimismo, el precandidato también se expresó en contra de ir a pedir un nuevo préstamo al Fondo Monetario, aunque tampoco dio indicios de qué es lo que él haría para sanear la economía.disparó Rodríguez Larreta y comparó a su contrincante con el ex presidente radical que tuvo que dejar la gestión en diciembre de 2001 en medio de una fuerte crisis.Bullrich fue ministra de Trabajo de De la Rúa entre 2000 y 2001. El “blindaje” fue una operación financiera que incluía un préstamo por casi USD 40 mil millones con el FMI, que finalmente quedó trunco. La palabra utilizada por Bullrich remite a aquel episodio histórico que derivó en una situación institucional traumática, pero según explicó el diputado Luciano Laspina, referente económico del espacio, la propuesta actual tiene otros alcances.Rodríguez Larreta igualmente marcó diferencias:A diferencia de Bullrich, el jefe de Gobierno cree que no están dadas las condiciones para levantar el cepo de un día para el otro sin generar antes otras reformas que generen confianza. “, afirmó el alcalde porteño en diálogo con CNN Radio.