"Cargos", "publicidad inmoral" y "ciudad acéfala": qué decía Manes sobre Larreta antes de sumarse a las "palomas"

Mientras los precandidatos a presidente del PRO al interior de Juntos por el Cambio,se atacaban y contraatacaban en el marco de una picante interna y se ocupaban de diferenciarse uno del otro, en la UCR venían en silencio dando discusiones internas y armados.Sin embargo,, quien ahora se suma a la facción “paloma” de la oposición, se mostraba como un dirigente "outsider" que trabajaba más en la construcción, pero de sí mismo en la opinión pública, algo para lo que le resultaba fundamental diferenciarse de sus adversarios internos, principalmente de aquellos que militan en las filas de su principal socio, el PRO."La Ciudad parece acéfala hoy", fue una de las opiniones que lanzó Manes en declaraciones radiales, en las que también se quejó por la desigualdad de posibilidades entre la campaña que él puede llevar adelante, y la que encabezan Santilli con el acompañamiento de Rodríguez Larreta. La pulseada, dijo, parece una pelea ", en alusión tanto a su contrincante en la interna de Juntos como al Frente de Todos.Sin embargo, el neurocientífico se pronunció en la interna opositora rumbo a las PASO 2023 y manifestó que “apoyo el proyecto de Horacio a Presidente y Santilli gobernador”, pese a que -impulsado en la interna de Juntos por el radicalismo- se había mostrado confiado en que su nómina hará una "muy buena elección" en las PASO del próximo domingo."Hubo una campaña de desprestigio fenomenal en mi contra y sospecho que viene de aquellos que me pidieron que juegue con ellos", volvió a denunciar Manes y remarcó: "había dicho en referencia a la lista macrista el ahora compañero de filas de Horacio Rodríguez Larreta.Más acá en el tiempo, ya en enero de 2023, Manes buscaba diferenciarse de sus adversarios internos, principalmente de aquellos que militan en las filas de su principal socio, el PRO, pero también de la UCR.Por eso es que, literalmente, destrozó no sólo a Larreta, Patricia Bullrich y Mauricio Macri, sino también elípticamente a Gerardo Morales, hoy candidato a vice del jefe de Gobierno porteño, y la Coalición Cívica.“Soy nuevo en la política y estoy desilusionado con lo que veo. No me incorporé a la política para adaptarme a sus vicios. En la Argentina hay una dirigencia, no toda, que ha gozado de muchos privilegios durante demasiado tiempo en todos los sectores”, aseguró el diputado radical entrevistado por Infobae.Luego fue que le pegó duro a todos los sectores de JXC, pero con la mira puesta en el PRO, e intentó rechazar una forma de hacer política diferente y de la que se quiere despegar por igual.“Están los halcones, que piensan que el camino para recuperar el país es pasar por arriba con un tanque a los que no piensan como ellos”, dijo Manes sobre los sectores más duros de JXC, representados en Macri y Bullrich, y donde se podría enrolar a Alfredo Cornejo y Mario Negri en la UCR.Tambiénle llegó el turno a "las palomas, que utilizan el Estado y sólo tienen eslogan y un crecimiento desmesurado en la publicidad, que es inmoral", dijo, espacio en el que se podría colocar como principal referente de Horacio Rodríguez Larreta.Y por último habló de "los acuerdistas, que sólo quieren un cargo”, donde la referencia quedó menos clara pero pareció tener como foco algunos sectores de la UCR vinculados a Gerardo Morales y la Coalición Cívica de Elisa Carrió.De cara a las elecciones 2023, Manes insistía en que la UCR iba "a tener un candidato a presidente radical" y que que tenía "la obligación de intentar liderar la coalición opositora”. Ninguna de las dos cosas sucedió.