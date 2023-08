El Gobierno canceló el funcionamiento de un radar británico ubicado en Tierra del Fuego

El ministerio de Defensa de la Nación emitió un informe técnico y dispuso cancelar las actividades del radar de LeoLabs, empresa estadounidense y británica, instalado en la provincia de Tierra del Fuego. El documento de 22 páginas que difundió este miércoles Ámbito es contundente y da cierre definitivo a la operación del sensor porque pone en riesgo el interés soberano atento la disputa con Gran Bretaña por la soberanía sobre las Islas Malvinas.El resultado del informe fue remitido con una nota del ministro Jorge Taiana al Jefe de Gabinete, Agustín Rossi en la que extracta las razones para la suspensión y cancelación definitiva de la puesta en funcionamiento de la Estación AGSR de LeoLabs Argentina S.R.L en la localidad de Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego.“Desde el punto de vista geoestratégico militar, los sensores radar utilizados en la AGSR tienen capacidad de uso dual: pueden brindar alerta temprana y Conciencia Situacional Espacial (SSA por sus siglas en inglés) en la órbita baja en la Argentina. Esto significa que, desde nuestro propio territorio nacional, podrá monitorear la actividad satelital argentina tanto civil como militar (actividad que utiliza proyectos de satélites de órbita baja). Interceptar datos, comunicaciones y observar objetivos terrestres, marítimos o detectar aeronaves. La banda de operación declarada por la empresa coincide con la banda de operación de las estaciones terrenas de emisión y recepción de datos en banda S, recepción en banda X y K de los satélites argentinos”.En la confección del informe participaron oficinas especializadas en tecnología radar y sensores pertenecientes a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO), la Dirección Nacional de Contralor de Material de Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensalas y el INVAP, este último tiene una larga experiencia dada su actividad de producción de radares de largo alcance de uso militar.De allí que en otra parte el informe sostiene:En el final el ministro Taiana cierra el paso al emprendimiento con un párrafo contundente; “el Ministerio de Defensa solicita la cancelación y suspensión definitiva a la instalación y puesta en funcionamiento de la Estación AGSR de LeoLabs Argentina S.R.L en la localidad de Tolhuin, por vulnerar la seguridad nacional y ser incompatible con la Directiva de Política de Defensa Nacional -Decreto 457/2021-".Esa Directiva es el documento de máximo nivel que impone la misión al instrumento militar y dice en un párrafo (…) “la persistente presencia militar, ilegítima e ilegal del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes obliga a tomar los recaudos de planificación de capacidades, despliegue y organización acordes por parte de nuestro sistema de Defensa”.Por las mismas razones, solicita, también, que se quite la autorización para operar a la empresa Leolabs Argentina S.R.L, dejando sin efecto la Disposición N°8/22 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad. Antes de esta “cancelación definitiva” resuelta ahora por Defensa, el proyecto estaba en pausa suspendido justamente por una recomendación previa de Taiana que junto a Francisco Cafiero, secretario de Asuntos Internacionales, habían encontrado indicios de que la firma Leo Labs era de origen británico.El entuerto por el radar salió a la luz hace más de un mes cuando el ministro Taiana y legisladores de la oposición advirtieron que la actividad de LeoLabs podría comprometer el interés soberano del país., sostuvo el senador por Tierra del Fuego, Pablo Blanco. (JxC)."El gobierno fueguino le debe al país explicaciones. Resulta inadmisible que quienes aprobaron la personería jurídica de LeoLabs INC en Tierra del Fuego y quienes le suministraron energía para que funcione a modo de prueba se hagan los distraídos o sostengan que no sabían nada. Peor aún: que pidan explicaciones al gobierno nacional” agregó el senador.