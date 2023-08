Desvincularon a Boudou de Soberanxs por apoyar a Massa: "Pasó de criticarlo a ser su vocero de campaña"

Debido a que salió a respaldar afrente a sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Amado Boudou terminó expulsado de su partido “Soberanxs”.La exdiputada nacional escribió:. Incluso, recordó que el propio Boudou había dicho que el acuerdo con el FMI sería inflacionario, que pulverizará el salario de los trabajadores y jubilados, y que el ajuste de Massa es peor que el de Martín Guzmán. “Todo está grabado en los encuentros de Soberanxs, donde no pertenece más. La incoherencia daña a la política”, concluyó Castro.El lunes, Boudou criticó a Juan Grabois en un programa radial y lo cuestionó por hacerse el picante al mostrarse en contra de la conducción táctica partidaria por haber nombrado a Massa como candidato de consenso. En ese sentido, el exvicepresidente señaló:Por otro lado, elogió las negociaciones de Sergio Massa con el Fondo, tras haber asegurado que el Gobierno no usará ni un solo dólar de las reservas para pagar el vencimiento previsto por el FMI por 2.700 millones de dólares. amado boudou. En ese sentido, indicó:"El primer tema fue plantear que se necesitan dólares en; el segundo, resistirse a una devaluación que está pedida desde sectores que han concentrado una ganancia a partir del crecimiento de la Argentina”, añadió. Incluso, Boudou destacó las medidas tomadas por el actual ministro de Economía en un contexto político de debilidad. “”, concluyó. Sin embargo, estas declaraciones no cayeron bien en, por lo que anunciaron su salida de la fuerza política que integraban.