Causa Cuadernos: ordenaron la apertura de los celulares y computadoras de Bacigalupo, el ex policía que adulteró los textos

Tras los resultados de los peritajes, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó la apertura de los celulares y computadoras secuestradas al ex policía Jorge Bacigalupo por adulterar los cuardernos que supuestamente había escrito Oscar Centeno. El magistrado debe resolver su situación procesal, que se descuenta será el procesamiento.El peritaje de los dispositivos electrónicos había sido suspendido hasta conocerse si efectivamente Bacigalupo había participado o no de la adulteración de los cuadernos. Con la confirmación que le entregó la pericia de la Policía Federal, el magistrado le dio curso a esa medida y dispuso que se perite una notebook, un celular Sony y otros dos de marca Samsung. El material se encuentra “secuestrado y reservado en la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo del Este de la Policía de Seguridad Aeroportuaria” (PSA). Será la Oficina de Criminalística de la PSA la que realice el estudio de los aparatos.Tras la resolución de la situación procesal, Martínez de Giorgi deberá avanzar en un punto clave de esta pesquisa: por qué Bacigalupo hizo las adulteraciones.El estudio elaborado por expertos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en el marco de este expediente deja abierta esa posibilidad porque sostiene que en la confección de los cuadernos peritados intervinieron distintas personas y el lenguaje varía en distintos pasajes. Es decir, hay fragmentos que no se corresponden con el tipo de expresión que venía teniendo Centeno, lo que implicaría que tales tramos fueron dictados por terceros.La investigación sobre la adulteración de los cuadernos adjudicados a Centeno tramita en el juzgado de Martínez de Giorgi, en un expediente que se abrió en abril del año pasado a raíz de una denuncia del empresario Armando Loson, del grupo Albanesi. En esa causa se analizan los cuadernos 4, 7 y 8, ya que allí se encuentran los fragmentos que involucran a ese empresario. Loson ya había encargado un peritaje privado que evidenciaba una manipulación en la escritura de esos anotadores. Martínez de Giorgi avanzó luego con un peritaje oficial que confirmó las conclusiones del estudio privado. Se encontraron más de 1.600 irregularidades, que incluyen sobreescrituras, uso de liquid paper y tachaduras. Ahora se sabe que al menos Bacigalupo participó de esa adulteración.De acuerdo a un peritaje de la División Scopometría de la Policía, “surge la intervención del Sr. Jorge José Bacigalupo en la confección de las leyendas agregadas y enmendadas existentes en (el) cuaderno 7” (etapa 2013/2015) y el cuaderno 4 (período 2008/2009) en lo que hace a los nombres de "Armando”, de "Ing. Ferreyra" y a direcciones como “Alem 855”.Las referencias son a los empresarios Armando Loson – quien analiza avanzar con una demanda civil contra el expolicía- y Gerardo Ferreyra, ambos involucrados en el caso Cuadernos. Ferreyra estuvo detenido un año y medio por los hechos que le adjudicaron. Los peritos de Bacigalupo aceptaron la conclusión del estudio. Este peritaje se hizo sólo sobre 3 de los 8 cuadernos y específicamente sobre esas palabras clave. Se trata de un estudio demoledor para la causa central que está elevada a juicio.En ese sentido, Cristina Kichner pidió que ese peritaje se incorpore como prueba ya que hasta el momento en el caso principal no se realizó ningún estudio sobre los 8 cuadernos adjudicados a quien fuera chofer de Roberto Baratta, Nº 2 del ministerio de Planificación.