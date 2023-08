Las low cost JetSmart y Flybondi no quieren volver al aeropuerto de El Palomar

La empresa Jetsmart destacó el "gran potencial de crecimiento y eficiencia" del Aeroparque Jorge Newbery.La terminal de la provincia de Buenos Aires fue cerrada y desmantelada a fines de 2022 y sus operaciones –que incluyen a las low cost- trasladadas al aeroparque internacional Jorge Newbery.El CEO de la compañía JetSmart, Estuardo Ortiz, destacó el potencial y la eficiencia del Aeroparque Jorge Newbery y aclaró que planea quedarse allí cualquiera sea el resultado de las próximas elecciones.indicó.Sus declaraciones van en contra de las manifestaciones de referentes de la oposición respecto de la posibilidad de reabrir El Palomar. JetSmart no desea volver a instalarse allí. La terminal bonaerense fue cerrada en 2020 con la pandemia y luego tras una decisión del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), dependiente del Ministerio de Transporte, quedó inhabilitado por cuestiones técnicas y sanitarias para seguir operando con las líneas low cost.Actualmente El Palomar está en funciones solo para las aeronaves de la 1ª Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina. Todo el equipamiento perteneciente a las empresas low cost fue retirado. Las low cost se trasladaron primero a Ezeiza, porque en Aeroparque se estaban realizando reparaciones, y en marzo de 2021 finalmente a la base en Ciudad de Buenos Aires.", recordó el CEO de JetSmart, para agregar que "por otro lado, habiendo experimentado la operación Aeroparque vemos que tiene un gran potencial de crecimiento, de eficiencia y definitivamente tiene una ubicación geográfica en la ciudad muy positiva". Ni el 100 por ciento de las instalaciones en condiciones ni una dotación adecuada de personal aeronáutico eran los flancos que tornaban a El Palomar precario. El aspecto beneficioso era que se trataba del único aeropuerto al que se podía acceder por tren, y esto favorecía el traslado de algunas familias.La afectación de espacios protegidos, la contaminación sonora y la posibilidad de provocar inundaciones eran señalados como deficiencias de esa delegación y municipios y ONGs presentaron medidas cautelares ante la justicia. En octubre de 2021 la Corte Suprema de Justicia dispuso mantener la suspensión de la actividad aerocomercial en El Palomar hasta tanto las autoridades competentes presentaran un estudio de impacto ambiental.Aún así, Rodríguez Larreta aseguró que si es electo Presidente reabriría El Palomar: “el barrio hoy está apagado e inseguro”, señaló sin ofrecer pruebas de ello. Pero Ortiz, el CEO de JetSmart, lo contradice en sus anhelos y asegura quePatricia Bullrich va más allá y propone explícitamente desplazar a Aerolíneas Argentinas para darle paso a las aerolíneas low cost.JetSmart junto con Flybondi fueron la punta de lanza de las aerolíneas low cost en el país, emblema de la política aerocomercial del macrismo. Entre 2018 y 2020 ambas operaron desde El Palomar, hasta que tras una negociación con el Gobierno nacional acordaron mudarse a Aeroparque. No resulta económicamente sustentable mantener dos aeropuertos operativos en una misma zona de influencia.Estuardo Ortiz se refirió también al acuerdo firmado la semana pasada junto conpara integrarse por cuatro meses al programa Precios Justos, con el compromiso de no aplicar incrementos sobre los pasajes domésticos por arriba del 4 por ciento mensual., afirmó el ejecutivo. "Es un programa de corto plazo y lo entendemos así. Estoy seguro de que no va a ser un tema permanente sino puntual, por parte de un gobierno que aplicó un programa como el PreViaje, que ha sido muy positivo", concluyó Ortiz.