La Comisión de Juicio Político volvió a citar a D'Alessandro para este martes

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados volvió a citar al ex ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D Alessandro para que exponga este martes como testigo en el marco de la investigación por supuesto acuerdo entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el fallo por la coparticipación.El cuerpo de trabajo presidido por la entrerriana Carolina Gaillard había convocado al ex funcionario porteño el martes pasado, pero adujo razonesy se excusó de concurrir a la audiencia testimonial del juicio político a los integrantes del máximo tribunal, pidiendo una reprogramación.Quien sí se presentó en la fecha estipulada -aunque fue reticente a contestar en la gran mayoría de las preguntas formuladas por los integrantes de la comisión- fue el vocero de la presidencia de la Corte Suprema, Silvio Robles, convocado a raíz de las filtraciones de conversaciones de chat (que incluyen audios de voz) que mantuvo tiempo atrás con D Alessandro, de las cuales surgieron indicios de una presunta connivencia entre el máximo tribunal de Justicia y el Gobierno de la Ciudad.había escrito el ex ministro porteño -quien fue forzado a renunciar cuando estalló el escándalo de los chats- en la nota dirigida a Gaillard.La línea de investigación principal sobre la que trabaja el oficialismo es que esa conexión D Alessandro-Robles (este último, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti) fue la punta de lanza para negociar el fallo que finalmente benefició al distrito porteño en este pleito.Se esperaba que la reprogramación de la convocatoria a D Alessandro se produjera después de las PASO del 13 de agosto, pero en un golpe de timón se anticipó la citación para este martes a las 11 en la sala 1 del segundo piso del edificio anexo de Diputados.Será la vigésima reunión del cuerpo de trabajo parlamentario que el 26 de enero pasado, hace más de un semestre, comenzó a tratar los pedidos de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte por distintas causas: el fallo del 2x1 a favor de los represores de la última dictadura cívico militar, las anomalías en el funcionamiento de la obra social judicial y el fallo de la coparticipación.La hoja de ruta de la comisión continuará luego con el fallo que restauró una ley derogada del Consejo de la Magistratura y la suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán. Además de D Alessandro, para este martes se espera la presencia del juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ex fiscal, Juan Ignacio Mahiques. Fue citado porque según puso de manifiesto una de las conversaciones filtradas de WhatsApp entre D'Alessandro y Robles, estos dos llegaron juntos al festejo de cumpleaños del entonces fiscal que tuvo lugar el 15 de agosto pasado en el restaurantedel Hotel Four Seasons en el barrio porteño de Retiro.Mahiques -hijo del juez Carlos "Coco" Mahiques de la Cámara Federal de Casación Penal y hermano menor del fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques- asumió en mayo pasado en su actual cargo. Se trata de uno de los dos fiscales que solicitaron los procesamientos y el pedido de elevación a juicio oral y público en la causa Los Sauces-Hotesur contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.. En una audiencia testimonial realizada el 9 de mayo pasado, este último denunció que fue removido de su cargo porque se había negado a "encubrir" a Robles en el escándalo por las irregularidades en la obra social.