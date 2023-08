Grabois apuntó contra Kravetz por montar un "show que ofende el duelo de los familiares de la niña"

El precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP)pidió este miércoles justicia por el crimen de Morena Domínguez, la niña de 11 años que murió en Lanús tras un ataque de delincuentes, y, quien “lejos de asumir responsabilidades” acusó a la legisladora y dirigente cartonera Natalia Zaracho."La respuesta de los representantes políticos de la Municipalidad de Lanús,, señalando personas que no participaron del hecho", criticó Grabois en un comunicado difundido en redes sociales, cuestionando a la gestión del precandidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti.. En ese sentido, señaló que el Gobierno lanusense busca "tergiversar" e "invertir" responsabilidades y utilizar "el dolor ajeno" para beneficiar su postura.Sus declaraciones se dan frente a las acusaciones del precandidato a intendente de Lanús Kravetz contra la diputada nacional y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Natalia Zaracho, a quien culpó de "defender" a un joven de 14 años que no participó del crimen. "La desvergüenza fue tal que el propio intendente municipal llamó personalmente a las redacciones de los principales portales para señalar a la diputada cartonera Natalia Zaracho, compañera de trabajo del padre de la niña, para buscar un chivo expiatorio frente al repudio generalizado de los vecinos de la zona contra el intendente Diego Kravetz", marcó.Y señaló que "la acusan de “defender” a un pibe de 14 años que no participó del crimen de Morena, pero que, aparte, ellos, como Estado, deberían haber rescatado de la droga. La gente sabe bien quiénes son los responsables".En esa línea, consideró que “en todo el país desde hace décadas"."El círculo de violencia se acelera cuando la policía, después de detener y golpear a personas que delinquieron, de todas las edades, las extorsiona y recluta para que cometan delitos tanto en la narcocriminalidad como robos, con el objetivo de abultar las cajas negras que existen en casi todas las comisarías de la Argentina", denunció Grabois.sino que los meten en lugares mugrosos y hacinados"."En el caso de los menores de edad perdidos en las adicciones, hacen caso omiso a los gritos desesperados de las familias y las organizaciones barriales para que se otorguen las llamadas medidas de coacción que permitan su internación y desintoxicación", añadió.El dirigente social. "Los familiares de Morena son nuestros compañeros, son nuestros hermanos, y la niña que hoy no está con nosotros podría ser nuestra hija… una niña con toda la vida por delante que sufrió una muerte evitable producto de la violencia que reina en nuestros barrios y la negligencia sistemática del Estado", destacó.Lo hacemos una vez más, sin especular, porque todos somos uno", remarcó Grabois.También, se expresó sobre la negligencia en materia de seguridad en los barrios populares y"Como es moneda corriente en nuestros barrios populares, la zona estaba liberada por la policía que tardó 30 minutos en llegar con un patrullero local. Del mismo modo, la ambulancia municipal, que podría haberle salvado la vida, se demoró 40 minutos en llegar. Como afirmó el Director del Hospital Evita, la muerte podría haberse evitado si los tiempos hubieran sido otros", detalló.Por último llamó a "rearmar nuestra vida en común. El enemigo es la crueldad, la negación de la dignidad y la vida de los demás. Incluso de una niña de once años".