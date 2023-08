La familia de Facundo Molares acusará al Gobierno de Larreta de "homicidio triplemente agravado"

dijo que murió porque le "apretaron la tráquea", advirtió que los agentes "sabían" quién era la víctima y adelantó que si no les ponen "piedras en el camino" acusarán como querellantes al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por "homicidio triplemente agravado"

El abogado penalista representante de la familia de, realizó contundentes denuncias respecto de cómo se produjo el fallecimiento del fotoperiodista y militante tras ser reprimido por la policía porteña en el Obelisco:"Todos los detenidos recuperaron su libertad, todavía no fueron indagados y no sabemos si los van a citar o no. La mayoría de los detenidos fueron a partir de que empezaron a reclamar que a Facundo lo estaban asesinando en el piso. Cuando avanzaron contra el cordón policial para tratar de que no le opriman la tráquea como lo estaban haciendo, ahí es cuando los ponen boca abajo y les dicen 'mirá, lo están matando'", detalló el abogado respecto de cómo comenzó la represión y las detenciones.Soares aclaró que "todavía no saben si los van a imputar por algo", en relación con los detenidos que fueron liberados, quienes fueron identificados como Jimena Cejas, de 30 años, Lucía Machado, de 25, Alicia Machado, de 35, Horacio Ferreyra, de 64, Rubén José Antonio Yotec, de 60 y Hernán Raul Loyola, de 46, acusados por "atentado agravado y lesiones"."Lo que pasó ayer fue claro, se ve en todos los videos", aseguró el abogado entrevistado por El Destape, y contó que cuandoAnte ese panorama, el letrado aseguró quese presentarán como querellantes para acusar al Gobierno de la Ciudad por"Es lo que vemos por lo que observamos en los videos, después veremos qué pruebas hay", expresó el abogado y aseguró que su hipótesis es que desde la Policía "sabían quién era Facundo".