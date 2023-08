Larreta dijo que Molares murió de "un infarto" porque "lo dijo Crescenti" pese a la represión y sin autopsia

Según, la muerte del militante Facundo Molares fue “por un infarto” y su fallecimiento durante una represión de la policía porteña esconde “obviamente” el propósito deen su contra.La inédita interpretación del jefe de gobierno porteño que tiene bajo su responsabilidad la Policía de la Ciudad omitió el relato de testigos y cámaras de seguridad que evidencian que Molares sufrió una golpiza e intento de detención durante la movilización pacífica de la que participaba en la Plaza de la República.insistió.Con esa conclusión de Larreta, que no aborda cuáles fueron los motivos que produjeron el infarto, no solo intentó despegar de responsabilidades a la fuerza de seguridad que él conduce sino que también cuestionó a la víctima, como si esta tuviera la culpa de haber muerto y sugirió la necesidad de desviar la investigación.Con esa intención puso de relieve el pasado militante de Molares:afirmó. Luego, en su continuo afán de minimizar la muerte de un manifestante, dijo de soslayo que la víctima no fue Molares sino él, al sostener que “En defensa de los suyos, Larreta remarcó que la Policía de la Ciudad “actuó con total profesionalismo” al reprimir la marcha pacífica de la que participaba Molares.Sin embargo, los videos muestran que los agentes policiales avanzaron sin que hubiera ningún incidente en la manifestación.