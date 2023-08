Multitudinaria manifestación en el Obelisco por la muerte de Facundo Molares: hubo incidentes y represión

Foto: Télam

Organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos, además de manifestantes autoconvocados, comenzaron a concentrarse desde las 10 en las inmediaciones del Obelisco, para expresarse en repudio a la represión de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires a una manifestación en el centro porteño que este viernes derivó en la muerte del militante social y fotoperiodista Facundo Molares Schoenfeld

Entre las principales consignas y expresiones que se escuchan y pueden ser observadas en carteles, señalan como principal "responsable" a, el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, por seguir "utilizando las estructuras represivas del Estado para asesinar gente".Las columnas de manifestantes comenzaron a ubicarse en la intersección de la avenida 9 de Julio y Corrientes y cortaban en forma total el tránsito en la zona.Según informó Télam, en medio medio de la desconcentración, un pequeño grupo de manifestantes encapuchados arrojó piedras y bombas "molotov" caseras contra el Centro de Monitoreo de la Policía de la Ciudad, ubicado en la avenida 9 de Julio y Diagonal Norte, en las inmediaciones del Obelisco. El centro también recibió pintadas de ese grupo de manifestantes, con leyendas como "¡Muerte a la Gorra" y "Nunca seré policía". Con esos hechos en escena, la Policía de la Ciudad emprendió corridas, represión y hubo nuevos detenidos.Entre otros, participaron dirigentes y militantes del Frente Popular Darío Santillán, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), las dos CTA, la organización villera La Poderosa, el Movimiento Territorial Liberación, Barrios de Pie, el MTD Aníbal Verón, el Polo Obrero, el Movimiento Evita y La Dignidad, entre otros.Las organizaciones llamaron a manifestarse en el Obelisco como "epicentro de la represión ejercida ayer por la policía de la Ciudad que terminó con la vida de Facundo Molares de 47 años"., sostuvo el secretario General de ATE y la CTAen declaraciones a Télam, y agregó que se dio "una orden de represión indiscriminada y absolutamente fuera de nivel" porque "era una movilización pequeña que se estaba dando en paz".Por su parte, el precandidato a presidente por Política Obreraafirmó que acompañan el "repudio" al asesinato de Facundo Molares "en medio de un gigantesco bloque mediático" y consideró que "hay un verdadero operativo político para rescatar a un gobierno de la ciudad y a una candidatura".A su turno, la referente del Frente Popular Darío Santillán,expresó que la movilización es "no solamente para pedir justicia sino también para exigir que este modelo no se replique" y dijo que en las PASO del domingo "el pueblo tiene memoria y esa memoria nos hace volver a la dictadura lo que significó la represión, lo que significó los golpes, lo que significaron balas y no queremos que ese modelo se replique".Para el precandidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda Unidad (FITU), se trató de "un asesinato político" y afirmó: "Estamos ante un muerto en una represión popular y que no haya un paro general es vergonzoso".En tanto, el referente de la Tupac Amaru, Alejandro "Coco" Garfagnini cuestionó que "los candidatos de los partidos democráticos no dicen nada" sobre el hecho y advirtió que "la democracia está rota, se rompió el acuerdo electoral que había en Argentina".Entre otros sectores, también convocaron a la marcha de este viernes los 'metrodelegados', la organización Correpi, ATE Capital, la Federación Judicial Argentina, Ademys y el gremio Sipreba.