Maniobras de medios como Clarín y La Nación para esconder a la policía porteña por la muerte de Molares

medios como Clarín y La Nación salieron a desligar a la fuerza de seguridad de Horacio Rodríguez Larreta por la muerte de Facundo Molares, a quien adicionalmente atacaron ya fallecido por su pasado

La cobertura de lo sucedido en el caso de TN, señal de noticias del grupo Clarín, es escandaloso. Mientras que a sus periodistas se les "escapaba" al aire que la manifestación fue pacífica y que no incluía cortes de calles, y que a Molares "lo mataron", minutos después en las gráficas básicamente decían que el hombre murió mientras se manifestaba

Pese a que está en curso una investigación judicial que, de hecho, apartó del caso por su eventual rol a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a la existencia de videos que de mínima muestran que hubo una represión concreta y que la manifestación era pacífica y sin cortes, y a que falta la realización de una autopsia,Clarín y La Nación buscaron minimizar este viernes a través de sus tapas, mientras que el mismo jueves lo hicieron en sus versiones digitales, la muerte del militante y fotoperiodista, que murió producto de un paro cardíaco tras ser salvajemente reprimido por la Policía de la Ciudad.La Nación, directamente, invisibilizó la muerte de Molares de su tapa al dedicarle únicamente un pequeño recuadro en la zona inferior. A su vez, señaló que se trató de la muerte de "un activista en una manifestación en el Obelisco"., fue el repudiable epígrafe que el diario que fundó Bartolomé Mitre le adjuntó a la foto sobre el caso. No aludió, casi parafraseando a Larreta, en ningún momento a la represión de la Policía de la Ciudad ni a la causa real de la muerte de Molares.Clarín fue en la misma línea y tituló que "un militante muere después de ser detenido por la Policía en el Obelisco", en un pequeño recuadro lateral. No aclara que fue previamente a su fallecimiento fue reprimido por la Policía porteña, que la manifestación era pacífica y que ni siquiera estaban cortado media calle.Ambos medios remarcaron, como manera de desprestigiarlo y provocar que cierto público justifique la muerte, los antecedentes de militancia política de Molares en las FARC colombianas y su activismo en Bolivia luego del golpe de Estado contra Evo Morales.Clarín, específicamente, aludió a que Molares "se descompensó", dando por sentado que el accionar policial no tuvo relación con su muerte. No sólo fue lo que dijeron Larreta y Patricia Bullrich, sino que el titular del SAME, Alberto Crescenti, realizó escandalosas declaraciones horas después del hecho, cuando dijo que el fotoperiodista "se desplomó", cuando los videos muestran que fue golpeado, arrojado al piso y sujetado por la rodilla de un policía en su cuello, y luego de eso se produjo el deceso.Crescenti, además, comunicó desde el SAME que Molares murió de un paro cardíaco por sus enfermedades preeexistentes, antes de aclarar que aún no se le había realizado una autopsia.El abogado de la familia de Molares, Eduardo Soares, señaló este viernes que "los compañeros de Facundo fueron detenidos cuando reclamaban que la policía de la Ciudad le estaba oprimiendo la tráquea".Usuarios de Twitter captaron fragmentos de la transmisión del canal en vivo. En la medianoche, a, periodista militante macrista, se le filtra al aire - aparentemente pensando que no estaba saliendo - que "se van a dar cuenta que lo mataron", todo mientras sus compañeros de piso relataban imágenes.En otro video viralizado en Twitter,, dice Massaccesi, que termina con que "era muy chica la manifestación".No obstante, en capturas de otros momentos de la señal durante la cobertura, colocaron gráficas penosas. "Murió un hombre en medio de una manifestación en el Obelisco", dice una imagen viralizada en redes sociales, usada mientras un amigo de Molares daba su testimonio y señalaba que lo habían golpeado, reducido y asfixiado en el piso.