Milei cruzó a Bullrich, se distanció de una posible alianza y desestimó que Larreta le transfiera los votos

El candidato a presidente de La Libertad Avanza y ganador de las PASO, Javier Milei, aseguró en una entrevista que “los votos de Larreta están más cerca de Massa que de Bullrich”.evaluó Milei en conversación con Fantino en Neura.El libertario señaló que “la gente que no fue a votar, es justamente porque no está satisfecha con las opciones que le da el sistema”. “Ahí pescamos nosotros, los demás no porque son los que más enojados de todo están contra el sistema”, manifestó.Además, apuntó contra la sumatoria que hacen de la elección por espacio político: "Es falso la forma en la que suman porque no tiene 28 puntos Bullrich. Bullrich sacó 17. Eso de sumar los votos de Bullrich con los de Larreta… Te diría que el votante de Larreta está más cercano de irse con Massa que de quedarse con Bullrich”.Milei consideró que Bullrich está entre la espada y la pared porque "si se quiere radicalizar, teniendo para elegir al mismo precio la marca de primera y la marca falsa, cinco veces inferior en calidad digamos que comprás la primera marca”. El libertario se lanzó con todo contra Bullrich al señalar que “Por último, dijo que su final sería con Massa. “Juntos por el Cambio no es el que puede parar al kirchnerismo, el que va a terminar con el kirchnerismo soy yo”, manifestó.Pese a que su candidata presidencial le tiró algunos centros al candidato más votado de las PASO, el candidato a gobernador bonaerense por Juntos por el Cambio (JxC), Néstor Grindetti, ganador de la interna ante Diego Santilli, consideró como "difícil" la posibilidad de establecer acuerdos electorales con La Libertad Avanza (LLA) en el distrito de cara a las generales del próximo 22 de octubre. Al mismo tiempo, marcó que los entendimientos o posibles alianzas a nivel nacional deben darse después de las elecciones, "en el futuro y a nivel parlamentario".En diálogo con Radio La Red, el intendente en uso de licencia de Lanús recordó que el partido amarillo compite actualmente con LLA en la provincia de Buenos Aires, donde los libertarios llevan como candidata principal a Carolina Píparo.enfatizó sobre la dirigente política que quedó tercera en los comicios. "LLA trajo a la política ideas que son interesantes, pero cuando se extreman algunos conceptos, es donde tenemos divergencias", marcó. Con respecto a posibles futuras alianzas, sostuvo que si existen acuerdos se darán "después de la elección, en el Congreso, donde vamos a tener a Cristian Ritondo en Diputados y a Maxi Abad en el Senado".Por último, Grindetti habló de la posibilidad de sumar más votos en octubre: "Mucha gente que votó al oficialismo verá como la cosa se sigue deteriorando en los próximos meses y nos pueden votar a nosotros". Y cerró: "Hay mucha gente que no fue a votar (en las PASO) y otra que votó al oficialismo. Cuando vea que JxC posee una propuesta concreta, nos van a terminar acompañando".