Grabois pidió a sus votantes que "no se dispersen" y aseguró que UxP "puede ganar las elecciones"

REFLEXIÓN POSTPASO



Este mensaje es para todos los compañeros, compañeras y simpatizantes de Argentina Humana, Justa y Soberana; sobre todo a los que militaron con el corazón la campaña en las PASO; no es un análisis de las elecciones primarias ni sobre la batalla que debemos dar… — Juan Grabois (@JuanGrabois) August 15, 2023

Tras perder la interna contra Sergio Massa en las PASO, el dirigente social Juan Grabois sostuvo que contribuirá al triunfo de Unión por la Patria (UxP) y pidió "mostrar un rumbo claro" de cara a las elecciones generales de octubre. En ese sentido, convocó a sus votantes a que "no se dispersen"."Estoysi hace lo correcto. Quedó a tres puntos de Milei y a un punto de Juntos por el Cambio. Nosotros queremos aportar a esa victoria. Pero hay que hacer las cosas bien", afirmó a través de una extensa carta publicada en sus redes sociales.Titulada como "Reflexión post PASO", el líder del Frente Patria Grande consideró que "hay que escuchar la voz del pueblo que está enojado y decepcionado", y responderle "con hechos y no palabras". "Ha quedado totalmente claro quey nuestra obligación es incidir en Unión por la Patria para que ese rumbo esté guiado por la idea de Justicia Social", expresó."Apoyo sí, cheque en blanco no. Primero porque es lo que corresponde, segundo porqu", señaló, en un mensaje hacia Sergio Massa.Y agregó: "Fuimos como parte de Unión por la Patria y nuestra obligación es apoyar al ganador de la interna. Ustedes saben lo que pienso y no borro ni un punto ni una coma de lo que dije".Por otra parte, Grabois convocó a sus votantes a que "no se pierdan". "Lo que deseo con más fervor es que, que a pesar de todos los problemas que cada uno tiene, sigamos unidos, que todos unamos nuestro destino a los que más sufren, con los excluidos", manifestó.Pero también le habló a los votantes de la fórmula Massa-Rossi: "No me cabe la menor duda que entre los que no nos votaron, sobre todo entre los que votaron a nuestro rival en la interna, hay muchísimos que comparten nuestra perspectiva, pero no se sintieron expresados por nosotros o no creyeron que era la más oportuno en este momento. Todo nuestro respeto. Esperamos convencerlos y convocarlos la próxima"."Somos un espacio donde queremos ser buenas personas que hacen política, sea social o sea electoral, porque entendemos que es el arte del bien común, la comunidad organizada, la lucha consecuente contra toda injusticia, la conciencia de que donde hay una necesidad nace un derecho que debemos hacer efectivo", sostuvo, y añadió: