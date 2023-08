Sectores de carniceros, panaderos y almaceneros advierten posible suba de precios del 20%

Según detallaron desde los sectores de la carne, almacenes y panaderías los incrementos van desde un 20 hasta un 25 %. Ayer, el ministerio de Economía renovó el programa Precios Justos con las principales empresas que prevé subas de 5% mensual por 90 días.En esta línea, el presidente de la Federación de almaceneros, Fernando Savore, detalló que los productos de Arcor llegaron con un aumento del 25 %, las yerbas tuvieron un incremento de 20 % y las galletitas hasta un 20 %. Savore advirtió quePor su parte, el presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda, Gastón Mora, habló con Roberto Caballero y admitió que “ya se empiezan a notar en muchos lados los aumentos” pero “sin certezas porque al día de hoy no hay lista de precios, entonces no tenes una referencia en la cual concentrar ese aumento” pero sí “disparó.En este marco, apuntó que no fueron contactados por la Secretaría de Comercio por lo que advirtió queAyer, el ministerio de Economía anunció un acuerdo de precios con las principales empresas que prevé subas de 5% mensual por 90 días. El anuncio fue realizado anoche en el Palacio de Hacienda por el titular de la flamante Unidad de Renegociación de Precios y director general de Aduanas, Guillermo Michel, en compañía del secretario de Comercio, Matías Tombolini, su par de Política Económica, Gabriel Rubinstein, y el administrador federal de Ingresos Públicos, (AFIP), Carlos Castagneto.Junto con este acuerdo de precios, de manera paralela se está elaborando "un mecanismo de alivio fiscal para las empresas, con el objetivo de que no trasladen a los precios de la mesa de los argentinos, el impacto del aumento del dólar oficial", explicó Michel durante una conferencia de prensa.Por su parte, el secretario de Comercio,consideró que esta ayuda fiscal "permitirá absorber" el impacto del aumento de algunos costos que supone la suba el precio del dólar oficial. "No hay ninguna razón ni motivos para tener aumentos por encima de los que anunció Michel, para las empresas que tienen esa compensación", aseguró Tombolini.El secretario de Comercio explicó que durante el día "hemos tenido reuniones con los grandes mayoristas y los supermercados", pero también continuará el diálogo con las empresas para ir ampliando este acuerdo. Tombolini destacó el descenso en el nivel de inflación registrado en los últimos meses, luego de tocar undijo Tombolini sobre este nuevo acuerdo de precios.