Para contener la inflación por el dólar, el Estado absorbe el costo vía baja de impuestos

Tras la suba del dólar oficial más de un 20% para destrabar el giro de fondos por parte del FMI, la contraparte de esta decisión es el traslado directo a precios de la economía.Tras una reunión con hipermercadistas, se dispuso renovar los acuerdos de precios, estableciendo incrementos del 5% mensual por 90 díasLos reportes llegan desde varios ámbitos, los precios ya se acomodan al nuevo dólar.Las empresas que ingresen al esquema tendrán beneficios impositivos. También se conoció que la máxima figura de la Aduana estará secundada por Matías Tombolini (secretario de Comercio), Gabriel Rubinstein (viceministro de Economía) y Carlos Castagneto, titular de la AFIP.Es decir, absorber el costo en el gasto del Estado para que los incrementos no lleguen al consumidor final.Según pudo saber este medio, Economía decidió formar esta comisión para incorporar otras variables a la hora de negociar los acuerdos de precios, pero la Secretaría de Comercio seguirá trabajando sobre costos, stocks, entre otros factores., afirmó una fuente del Gobierno. Deberán discutir por una retracción de subas ya aplicadas. En las grandes superficies comerciales, el programa Precios Justos dejó de ser dique de contención hace tiempo, en caso de que alguna vez lo haya sido.El relevamiento hecho en supermercados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) develó que en algunos casos las infracciones llegan al 80%.Desde el inicio del relevamiento detectaron que el mayor incumplimiento en el programa es la faltante de stock de los productos. En algunos casos llega al 80% y algunas empresas lo superan. Durante julio, el documento detectó un aumento en el incumplimiento. ¿Cómo incumplen las empresas el acuerdo de precios? Por falta de stock un 45%, mientras que el 4% no cumple el precio y el 5% no cumple cartelería.LAS EMPRESAS QUE INCUMPLEN- AGD: 86,27%- Papelera Samseng: 80,39%- Molinos Río de La Plata: 71,63%- Adecoagro: 67,97%- Productos de Agua SA: 65,69%- Unilever: 65,20%- HREÑUK SA: 60,13%- Danone: 58,17%- La Española SA: 51,63%- Molinos Cañuelas: 50,98%- Arcor: 47,55%- Coca Cola: 37,91%- Morixe: 37,25%- La Serenísima: 28,32%- La Cachuera S.A: 25,49%Tanto en enero y abril, cuando el dólar blue creció considerablemente, producto de sucesivas corridas cambiarias, se observaron al mes siguiente (febrero y mayo) un salto en el nivel de incumplimiento por parte de las empresas., consignó el informe.Con el arranque de agosto y tras meses de precios planchados, la carne volvió a prender motores y se espera un vuelco en los mostradores que empujarán hacia arriba el promedio. Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra), en julio el precio promedio del kilo vivo comercializado en el mercado de Cañuelas registró un salto de 16,8% con relación a junio, con el que más que compensó toda la caída observada entre febrero y junio, y marcó un nuevo máximo nominal.Fueron las categorías vaca y toro las que más traccionaron la suba del último mes. En el caso de las vacas, el incremento llegó a 32,1%, producto de la retracción del número de cabezas enviadas al mercado.En la comparación interanual el valor de la hacienda continuó subiendo a un ritmo muy inferior al del nivel general de precios.Para poner un freno, Michel y el secretario de Agricultura,se reunieron con Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC). El nuevo encomendado a negociar para controlar precios afirmó:En las últimas cuatro semanas, el valor de la carne en supermercados registró una suba del 12%, según el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).