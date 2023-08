Llorens y Bertuzzi avalaron revisar el sobreseimiento a CFK en una causa a pedido de una asociación viculada a Bullrich

La Cámara Federal porteña revisará el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por supuesto lavado de activos en la que se condenó al empresario Lázaro Báez, tras aceptar este jueves como querellante a una asociación civil vinculada con Patricia Bullrich.La decisión se tomó por mayoría de los jueces del Tribunal de Apelaciones Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, con el desacuerdo del tercer integrante Eduardo Farah, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.La Cámara aceptó como querellante a la Asociación Civil "Bases", que se presentó en la causa después que el juez federal porteño Sebastián Casanello sobreseyó a la expresidenta, a pedido del fiscal del caso Guillermo Marijuán, por entender que no existen pruebas en su contra.Esta decisión se tomó el 5 de junio pasado luego de consultas del magistrado a las partes querellantes, AFIP y UIF, que también pidieron el sobreseimiento de la expresidenta.Apenas se conoció la noticia del sobreseimiento, la asociación integrada por Valeria Viola y Pablo Nocetti pidió ser querellante. Viola es la hija de la ex funcionaria menemista Adelina D'Alessio de Viola y vinculada al Gobierno de Mauricio Macri ya que tuvo un cargo en el Ministerio del Interior. En la actualidad trabaja en el Gobierno porteño. Nocetti fue exjefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad en la gestión de Patricia Bullrich.La Vicepresidenta tenía dictada falta de mérito tras ser indagada en esa causa que investigó por multimillonarias maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal a Báez, sus hijos y otros acusados, cometidas a través de la empresa "Austral Construcciones".Báez fue condenado a doce años de prisión en un veredicto tras un juicio oral y la Cámara Federal de Casación confirmó la condena pero redujo la pena a diez años. Esa sentencia está ahora bajo revisión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Casanello sobreseyó a la Vicepresidenta y rechazó tener como querellante a Bases, pero la Asociación apeló y ahora logró que se le adjudique ese rol de parte en la causa.La Cámara Federal porteña aceptó además el recuso de queja de la Asociación, declaró "mal denegada" el rechazo de la apelación y la concedió.En disidencia, el camarista Farah advirtió que dicha Asociación se presentó en la causa "a más de diez años de iniciada" y "cuando los acusadores legitimados habían pedido la definición de la última situación pendiente, instando al sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner, luego decretado por el magistrado"."Lo central pasa porque no están dadas las condiciones que fija la ley para que la solicitante sea tenida por querellante", remarcó además en minoría.