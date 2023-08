Servini pidió desdoblar la elección porteña de la nacional por el voto electrónico: "Se afectó el derecho a sufragar"

La jueza federal electoral en el distrito porteño,formalizó este jueves 17 de agosto su reclamo para que no se vote en la Ciudad con el sistema electrónico en el mismo día, domingo 22 de octubre, que los comicios nacionales, que se realizan con boleta de papel.Lo hizo mediante un petitorio presentado a la Cámara Nacional Electoral, en el que solicitó que se realice. Al iniciar su presentación al presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Ricardo Dalla Via, la jueza consideró que durante las PASO del domingo pasado ocurrieron inconvenientes en la jornada electoral de la ciudad de Buenos Aires que, continuó Servini.Días atrás la magistrada había anticipado que elevaríapor la raíz de los problemas que hubo a la hora de emitir el voto electrónico, los cuales generaron varias quejas de los porteños. Según Servini, un total de 240 máquinas para votar con sistema electrónico en la Ciudad de Buenos Aires no funcionaban, mientras que no fueron reparadas ni cambiadas.En ese sentido, responsabilizó a las autoridades del instituto electoral y la empresa contratada por las "acusó la jueza.aclaró en aquel entonces la jueza.