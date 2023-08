Diputado español analizó el avance de la ultraderecha en Argentina tras el triunfo de Milei: "Es muy peligroso"

El diputado de Sumar y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, analizó el escenario político argentino tras las elecciones del 13 de agosto y realizó una comparación con el avance de la ultraderecha en España."La ultraderecha vino creciendo en este último tiempo en España, cabalgando sobre la idea que aunque la situación de la gente había mejorado, no había mejorado lo suficiente. Pero mostraron las cartas con tanta arrogancia que al final se les volvió en contra para las elecciones", describió el diputado español, oriundo de Argentina, sobre el duro revés que recibió la ultraderecha en dicho país.Y añadió: "Aquí los gobiernos regionales y municipales pertenecientes al Partido Popular y Vox, la derecha extrema y la extrema derecha, pactaron y comenzaron a poner en marcha las políticas que decían en campaña que iban a aplicar. Comenzaron a recortar los derechos a las mujeres, eliminaron las consejerías de género, comenzaron a prohibir libros en catalán, en otros idiomas, a prohibir obras de teatro, a atacar a la población migrante. La gente que había votado por rabia por esas derechas extremas comenzó a ver lo que eso significaba en la práctica y se asustó".En ese sentido, realizó una comparación con Argentina: "La dificultad que yo veo es que, tanto el de Macri como este, por las políticas aplicadas o no aplicadas".Además, Pisarello planteó que Javier Milei es "un perfil de político diferente al de Vox", ya que Vox "es una versión del nacional catolicismo franquista clásico, es una versión de Isabel la Católica, Fernando de Aragón, Hernán Cortés, es la Inquisición, es Torquemada, es ese modelo"."Esen el sentido que fácilmente puede conectar con una especie de ímpetu rebelde de ciertos sectores jóvenes que no están muy politizados", resaltó en diálogo con Y arriba quemando el sol para Radio Rebelde."Es el tipo que dice auténticas barbaridades en materia económica, pero que es el maestro de sexo tántrico, que te dice qué es el libre mercado. Es un personaje estrafalario pero muy peligroso porque hay gente joven que lo ve cantando canciones de Rolling Stones, poniendo canciones de La Bersuit en sus actos, aunque le digan que no las ponga, es decir, que", advirtió.También indicó que Milei defiende un programa socioeconómico implementado durante la última dictadura cívica militar. "La gente modesta que lo votó no sabe lo que significaría de pronto que se apliquen políticas de ajustes más duras que las del Fondo Monetario, que te dejen sin acceso a la educación pública, a la sanidad pública", manifestó.