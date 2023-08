Ley de Alquileres: JXC y Milei lograron media sanción a su proyecto de reforma

Finalmente, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza lograron media sanción a su proyecto relativo a la Ley de Alquileres. La iniciativa pasará a la Cámara Alta. Previamente, la derogación de la actual Ley había sido rechada, sin quórum

La sesión, que comenzó con la presencia de 129 diputados, marcó un punto de discordia en torno al dictamen de mayoría presentado por el kirchnerismo en mayo de 2022, el cual fue rechazado por la alianza que entablaron los legisladores liberales y los de JXC.De ese modo, posteriormente Juntos por el Cambio y otros bloques, con el foco puesto sobre Javier Milei, entre otros, lograron imponer el dictamen de minoría que habían firmado hace 14 meses, con 125 votos afirmativos, 112 negativos y 3 abstenciones.Este dictamen de minoría introduce cambios sustanciales que responden a algunas demandas de inquilinos, pero fundamentalmente de propietarios.Entre los principales cambios que pretende la coalición opositora para la ley de alquileres está la modificacion de la duración mínima del contrato, que volvería a ser de dos años y no de tres como es actualmente. Además, cada cuatro meses los dueños podrían actualizar los montos a partir de uno de los siguientes índices: el de precios al consumidor (IPC), el de precios mayoristas (IPM), el índice de salarios del INDEC (IS) o una combinación de los tres, que queda "a negociación de las partes".Además, tendrán la opción de emplear el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS) elaborados por el Indec, o combinar varios de estos indicadores en acuerdo mutuo.