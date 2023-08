Sergio Berni cruzó a Raúl Castells: Va a tener que tener muchos abogados y por mucho tiempo

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires,confrontó al líder socialquien se atribuyó la responsabilidad de coordinar saqueos en varios puntos del país, y le advirtió que "va a tener que tener muchos abogados y por mucho tiempo". En una entrevista en TN, al abordar los saqueos y robos ocurridos en diversos comercios en municipios del conurbano bonaerense, Berni explicó que "hay una investigación en marcha” yEn ese contexto, afirmó que se efectuaron más de 90 detenciones y que se iniciaron allanamientos en las últimas horas.", comentó. En sus declaraciones del miércoles al mediodía, Castells atribuyó la responsabilidad al Gobierno al afirmar:Por la noche, el líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), apuntó contra el Gobierno: “No hay ningún problema (si me quieren meter preso). No tengo armas, no tengo guardaespaldas, no tengo patota: cuando quieran...”, y enfatizó en que, si lo llevan a prisión, será “Por otro lado, el ministro de Seguridad de la provincia descartó cualquier conexión entre los robos y saqueos ocurridos en las localidades del conurbano bonaerense y Javier Milei, líder y candidato presidencial de La Libertad Avanza. Esta opinión contrasta con las declaraciones de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti., sostuvo. “Yo no creo en las brujas pero que las hay las hay. Estos son grupos minúsculos organizados”.Se animó a analizar la personalidad de Milei:Consultado sobre la acusación de la vocera presidencial indicó: “A Cerruti no la escuché, pero si lo dijo tendrá alguna prueba que yo no tengo. Siempre hay algún descolgado que cuanto peor mejor. Siempre hay algún alcahuete que quiere quedar mejor con la agrupación política que representa”.El ministro de Seguridad bonaerense cree que los asaltos a comercios fueron sido organizados:Además, proporcionó una explicación sobre la calificación del delito cometido por los saqueadores: