El Frente Renovador diseña la campaña rumbo a octubre con eje en "la polarización" entre dos modelos

El Frente Renovador (FR) diagrama la campaña hacia las elecciones de octubre con el eje puesto en "la polarización" con los espacios opositores de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, bajo el planteo de que "son lo mismo" y por lo tanto "solo hay dos modelos de país en disputa" en los comicios.Los dirigentes del espacio mantienen desde 10.30 una reunión en Parque Norte, con un panel encabezado por el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' De Pedro; el presidente del FR, Pablo Mirolo; y el titular del FR bonaerense, Rubén Eslaiman.Si bien estaba prevista la participación de Massa en el cierre del congreso por la tarde, su asistencia quedó condicionada a la agenda federal que el candidato despliegue este viernes en Córdoba y Santa Fe, y al lanzamiento de una batería de anuncios.Del encuentro participan el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad; Ayelén Mazzina, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; la titular de Aysa, Malena Galmarini; y el vicepresidente de Ferrocarriles Argentinos y titular del FR, Pablo Mirolo; entre otros.También el diputado nacional Daniel Arroyo; el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren; el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci;el intendente de San Fernando, Juan Andreotti; el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Rubén Eslaiman; y el director del Banco Provincia, Sebastián Galmarini.En su discurso de apertura, De Pedro consideró que Massa es "el candidato indicado para la Argentina que viene” e hizo hincapié en la “responsabilidad de salir a caminar y convocar a todos aquellos dirigentes que se pueden sumar a construir una nueva mayoría para, dé una vez por todas, dar felicidad a todo el pueblo argentino”.Ante cientos de dirigentes massistas, el ministro y jefe de campaña planteó que "el país necesita capacidad de gestión, coraje y decisión, y eso va a ser bajo la conducción de Sergio”.En el acto realizado en el salón Ombú del Golden Center de Parque Norte, De Pedro destacó: “En las últimas semanas empezamos a ver cómo desde sectores de radicalismo, un partido centenario, apegado a las instituciones, apegado a la industria nacional, apegado al desarrollo de la Argentina, muy identificado con la educación pública, con valores similares a los del peronismo, empezaron a surgir voces de sus dirigentes históricos donde dicen ‘no es con (Patricia) Bullrich, no es por acá”.Para el dirigente camporista, en este encuentro “se analiza, se planifica y se puede compartir las experiencias a nivel federal”, pero también “es una inyección para la militancia, que tiene muchísimas ganas de volver a entrar en un formato de campaña”.“La militancia a nivel nacional está esperando el comienzo de campaña para otra vez volver a encender ese motor del peronismo en campaña”, agregó el ministro, sobre el inicio formales de las actividades proselitistas previsto para el 2 de septiembre, según la ley electoral.Entre los ejes de la campaña en esta etapa de las elecciones generales, Wado de Pedro adelantó que “ahora vienen las políticas que tiene que ver con la mejora del poder adquisitivo y en términos de campaña vamos a comenzar a mostrar los ejes de la construcción de un nuevo gobierno y una nueva mayoría política”.En un análisis de los resultados de las PASO donde el candidato más votado fue el libertario Javier Milei y la campaña electoral que se viene, De Pedro afirmó que “se consolidan dos proyectos de país, se consolida un proyecto que tiene que ver con lo que plantea Milei y se consolida una idea de país que tiene como eje la defensa de la Argentina, que tiene como eje la defensa del trabajo, que tiene como eje la industria nacional, el comercio, el federalismo, la educación pública”.“Me parece que algunos sectores de la sociedad no fueron a votar, quizás enojados con una realidad o enojados con la falta de respuesta de un gobierno que no pudo, que no supo, que tuvo funcionarios que no funcionaron, que tiene una deuda que condiciona muchas de las políticas”, apuntó.Con una mirada a futuro, De Pedro planteó que “ahora viene la capacidad de soñar, viene la capacidad de proponer y Sergio Massa tiene la capacidad de construir un gobierno nuevo. Me parece que esa nueva mayoría que propone y esa transversalidad que propone en la construcción política se va a ver reflejado en la propuesta de un gobierno nuevo”.Además, analizó que “hay muchísima gente que votó con una coyuntura, que votó enojada con una realidad, pero del otro lado, la realidad es que si las propuestas son sacarle más de lo que tienen, me parece que pueden llegar a escuchar las soluciones que propone Sergio Massa como candidato cuando comienza la campaña”.Por su parte, otro de los que habló con la prensa fue el mandatario chubutense, Mariano Arcioni, quien consideró “positivo” al encuentro porque -sostuvo- “vinieron referentes de todo el país para hablar y coordinar acciones porque hay que ser sincero de todo lo que ha ocurrido”.Para Arcioni, en las PASO “las tres fuerzas estuvieron dentro de los tres puntos y no hay ningún shock. Se hizo una campaña excelente y una elección excelente”.Al igual que Wado De Pedro, el mandatario de Chubut planteó que “hoy se están discutiendo dos proyectos de país" y agregó: "Hay que salir a trabajar y demostrar como lo viene haciendo Massa con una gestión impecable, solucionando problemas. Eso es lo que necesitamos demostrar sobre cuáles son los dos países que se están discutiendo para el 2024”.