Alberto Fernández criticó a Milei sin nombrarlo: "No sólo niega el terrorismo de Estado sino también el cambio climático"

El presidente Alberto Fernández criticó este lunes sin nombrarlo al candidato presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, al encabezar la apertura del XXVII Congreso Nacional del Agua en el CCK, donde advirtió que "los negacionistas no sólo niegan el terrorismo de Estado sino también cambio climático".cómo los combustibles fósiles provocaron el calentamiento, sequías, el derretimiento de los polos”, señaló el Presidente. “Necesitamos cuidar el agua que nos queda y llevarla a quien lo necesita”, afirmó.Fernández advirtió que “y sostuvo que esa problemática no es sólo por efecto del cambio climático sino por la “falta de reacción”.El jefe de Estado criticó a su antecesor, Mauricio Macri, por privilegiar la construcción del Paseo del Bajo por sobre obras hídricas en las provincias y, también, cuestionó la idea de Milei de hacer que los privados hagan las obras públicas. “Es un negocio para pocos y una mala idea para muchos”, aseguró."El agua es un bien escaso y cuidarla, aprovecharla, es esencial; se ha convertido en un bien escaso, por lo tanto debe ser bien usada y no desaprovechada", subrayó y llamó a los sectores involucrados a concebir nuevas formas de optimizar su uso para que haya un mayor "desarrollo" en el país.Bajo el lema "Hacia una gestión hídrica sostenible e inclusiva", el evento organizado por el Instituto Nacional del Agua (INA) promueve en esta edición un espacio de diálogo y colaboración para compartir experiencias, movilizar la cooperación y aportar soluciones concretas a diversas escalas para avanzar hacia la sustentabilidad hidroambiental, se informó oficialmente.El congreso se desarrolla este lunes, el próximo martes y el miércoles como parte de las actividades asociadas a las celebraciones de los primeros 50 años del INA.Los ejes del evento se encuentran en sintonía con la Conferencia Mundial del Agua 2023 de Naciones Unidas orientada a evaluar los avances de los países hacia el cumplimiento de la Agenda 2030, informó Presidencia en un comunicado.