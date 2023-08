Tetaz imitó a Milei y rompió en TV una máquinita de fabricar billetes como plan contra la inflación

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Martín Tetaz protagonizó este lunes un insólito y a la vez violento momento televisivo, al aparecer en TV en vivo con "la maquinita de emitir billetes" y destrozarla a patadas

💬 "Esta es la causa de la inflación en Argentina", dijo el diputado nacional de Juntos por el Cambio en LN+. pic.twitter.com/WYuhvwL2Rd — Política Argentina (@Pol_Arg) August 29, 2023

En realidad, el ex panelista detuvo en sus manos un aparato "lanza pesos" que usa como metáfora de lo que representa la emisión de billetes de la administración pública, que según su interpretación es la única causal de la inflación. En síntesis, Tetaz simuló que "rompiendo" la producción de billetes se acaba con la suba de precios.El economista, con escasa presencia en tiempos electorales luego de haber sido dejado afuera de todas las aspiraciones que pretendía, presentó este artefacto rojo y de plástico, con forma de pistola y que dispara billetes, en octubre de 2021 en La Noche de, que era conducido porEn esta oportunidad estuvo en LN+, conquien inició el segmento diciendo que había "pibes que se tiraron para agarrar los billetes porque a un chino se los podían dar", sugiriendo que esos comerciantes tal vez no notaban que los billetes que lanza el aparato de Tetaz "son truchos"., intentó aclarar Tetaz, con rostro serio como si estuviera ensayando una exposición de esa índole.Con dos de esas máquinas, y tras lanzar billetes falsos para criticar la emisión y sostener que tenía que ver con los resultados de las PASO y no con la devaluación que obligó el FMI por el préstamo que tomó su espacio político, Tetaz sobregraficó su idea con una remera con la palabra "Platita" impresa., explicó, mientras debatían la crisis económica que azota al país. En ese punto, alentado por Majul, arrojó la "maquinita" con violencia contra el suelo., dijo mientras la lanzaba.La maquinita voló algunos metros. No conforme, fue a buscarla, la pisó con poca precisión, hecho que casi le vale una caída y la pateó hacia el medio del estudio., remató antes volver a sentarse, nuevamente con un rostro serio que se contraponía a la insólita performance que acababa de ejecutar."Al estilo (Javier) Milei", cometó con suspicacia -sorprendentemente- el periodista militante Pablo Rossi. "No, no", aclaró rápidamente Tetaz, quien busca diferenciarse del candidato presidencial de La Libertad Avanza luego de que éste le rechazara múltiples ofertas de acercamiento.Sin embargo, a todas luces, como se expresó multitudinariamente en redes, la puesta en escena de Tetaz pareció más una acción libertaria, desde donde se pregona hasta la quema del BCRA.Respecto de sus planes con el Banco Central, Tetaz expresó: "El 10 de diciembre vamos a mandar una ley de independencia absoluta del BCRA al Congreso, eso llevará unos meses"."El primer presidente del Banco Central hará la transición, luego ningún presidente tendrá nada que ver ni con la remoción de los presidentes del Central, como pasó con Martín Redrado o Federico Sturzenegger", completó.