Son 12 las provincias que no pagarán la suma fija que anunció Nación: las razones

El anuncio de refuerzo de 60 mil pesos para empleados privados y públicos del ministro de Economía,, en el marco del paquete de medidas post devaluación movió el tablero político. Ayer varios distritos salieron a pronunciarse. Algunos dijeron directamente que pagarán,Otros replicaron que no lo harán, pero debido a que están desarrollando sus propias paritarias como el caso de. Y otros, en tanto, lo están analizando, es el caso de la Provincia de Buenos Aires.El gobernador deGustavo Bordet, destacó que estos anuncios "impactan directamente en el bolsillo de trabajadores, alientan el consumo y benefician a los productores", aunque indicó que su provincia no otorgará ningún bono ni avanzará en medidas similares para los salarios. El mandatario entrerriano consideró que "existe el sistema de paritarias" con el que los trabajadores "hoy están 15 o 16% por encima de la inflación", luego del aumento del 5% acordado la semana pasada, y llamó a "seguir con paritarias abiertas".El ministro de Hacienda dey gobernador electo, Carlos Sadir, afirmó que no pagará un bono salarial especial a los trabajadores que dependen de la administración pública local y defendió los aumentos salariales otorgados hasta la fecha, aunque gremios de distintos sectores reclaman que se encuentran hace "dos meses sin convocatoria a paritarias" y avanzan con medidas de protesta exigiendo "recomposición salarial".El Gobierno deabría este martes una nueva mesa de trabajo junto a los gremios estatales de la provincia, con el fin de continuar evaluando la situación salarial de los trabajadores rionegrinos y los gremios ATE, Unter y SiTraJur rechazaron el pago de los 60.000 pesos propuestos por el gobierno nacional, que serían descontados por el gobierno de Río Negro de futuros aumentos.Mientras que intendentes mendocinos de Cambiala versión provincial de Juntos por el Cambio (JxC), criticaron las medidas anunciadas por el ministro de Economía pero confirmaron que pagarán la suma de 60 mil pesos para trabajadores públicos y privados dispuesta por el Gobierno nacional. Sostuvieron en un comunicado que "los municipios harán frente al pago de la suma fija anunciada, según sus posibilidades".Por su parte la, ya dijo que no pagaría el bono, luego de que deslizó que ya dio aumentos a los empleados municipales "con paritarias mensuales y en algún caso hasta quincenales". Córdoba hizo trascender que considera que el bono ya está dado en su propia paritaria y se aclaró que, en agosto, el que menos cobró de aumento fue de $33 mil y remunerativo, conforme al escalafón. Es decir, que el anuncio de Massa –que el propio ministro dejó sujeto a paritarias-- ya se liquidó en esa provincia para todos los empleados públicos, excepto los docentes.Asimismo, el primero que advirtió que no pagará porque su provincia posee una cláusula gatillo desde sólo hace diez días fue el gobernador de, Omar Perotti. Al respecto, dijo que ya tenía acordado "un mecanismo frente a cualquier instancia de desfasaje de inflación como las cláusulas automáticas o gatillo para preservar el poder adquisitivo" y que "lo que se está recurriendo en algunos lugares es porque hubo discusiones salariales que no contemplaron de ninguna manera el desfasaje", aclaró a una radio local.El gobernador deOscar Herrera Aguad se pronunció en la misma línea. Su ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, dijo que dieron "aumentos en julio y agosto y hay otros sectores como la docencia y las fuerzas de seguridad que recibirán incrementos en septiembre".Lo mismo dijo que el gobernador peronista de, Sergio Ziliotto. "Nosotros hace cuatro años que garantizamos cláusula gatillo por encima del nivel de la inflación y hoy por hoy hay un esfuerzo mayor para los trabajadores que tienen cargas familiares", sostuvo.Otra provincia que no prevé otorgar la suma fija a empleados estatales es“La totalidad de los trabajadores y trabajadoras están bajo Convenios Colectivos y se acordó en paritarias con todos los gremios. Existe un acuerdo vigente con ajuste por el IPC, único en el país, que contempla justamente estos saltos en las variables económicas. Esto se suma al alivio de Ganancias aprobado por ley este año. El beneficio incluye a trabajadores activos y jubilados, y fue aplicado a los 15 convenios con estatales”, explicaron fuentes del gobierno neuquino.Entampoco pagarán la suma fija anunciada esta semana. El gobierno provincial todavía tiene activo un bono de $120.000 a pagar en 6 cuotas que fue anunciado en mayo, al que además se le añadieron otras dos cuotas extra de $20.000 cada una antes de fin de año., por su parte, aclaró que no lo pagará porque está en plena negociación paritaria por tres meses en la que otorgarán un aumento de inmediato. Además, aclararon funcionarios provinciales, “no tienen previstos los recursos” para otorgar el bono.Otras provincia que no adherirá a la medida es. La gobernación en manos de Alicia Kirchner dispuso el 15 de julio pasado, tanto para el personal activo como el pasivo de los tres poderes provinciales, el pago de un “Bono Extraordinario” de $100.000 para quienes ganan un salario bruto inferior a 300 mil pesos, y de $60.000, para quienes superan ese ingreso.“Si nosotros no tenemos para afrontar una ayuda extraordinaria de estas características, sin ayuda de Nación, imagínese los municipios”, dijo Ricardo Villada, ministro de Gobierno de Salta, otro distrito que tampoco accederá al plan del gobierno nacional. “Vamos a ver si avanzamos en un esquema de compensación de la inflación, o si planteamos un esquema de remuneración fija”, dijo Villada según informó Cuarto.com, a la vez que anticipó que la resolución de la cuestión se debatirá en el marco de la paritaria.Latiene el tema en análisis para estudiar sus "posibilidades". El gobernador Axel Kicillof consideró el bono como “muy interesante en la medida que tengamos posibilidades” y destacó que lo charlará “con los trabajadores y las trabajadoras” porque la paritaria cerró por arriba de la inflación y está previsto un aumento del 15% en septiembre. “Nos parece muy interesante en la medida que tengamos posibilidades y que convenga en el terreno de una paritaria que funciona muy bien”, indicó desde San Miguel.Allí existen situaciones distintas.. “Toda la dirigencia política le demando medidas económicas a favor de la gente y cuando el ministro la llevo a la práctica hay que hacer el aguante y no hacerse el boludo”, consideraba uno de ellos anoche.Entre los que rápidamente salieron a alinearse con el bono estuvo el intendente de, Ariel Sujarchuk, que consideró que los jefes comunales "no tienen que pedir recursos a la provincia de Buenos Aires" para pagarlo porque "las cuentas de los municipios están bien, en un contexto económico complejo". En la misma línea se pronunció el jefe comunal de, Mario Secco. "Somos un Municipio que redobla su esfuerzo y compromiso otorgando a sus trabajadores una suma fija de 60 mil pesos que serán abonados con fondos propios gracias a la buena administración que venimos desarrollando", lanzó en un comunicado en el que agregó que eso "significa un importante esfuerzo de gestión para acompañar el bolsillo de sus trabajadores".Desde la vereda opuesta,afirmó en una entrevista que en su distrito negociaron "una buena paritaria" y adelantó que los intendentes opositores van a "hablar con el gobernador Kicillof para ver si aporta estos fondos".Desde el oficialismo se pronunció el santiagueño Gerardo Zamora, que anunció un bono de 400 mil pesos en cuatro cuotas; también el catamarqueño Raúl Jalil que aún no fijó un monto pero señaló que lo consensuará con los sindicatos y el riojano Ricardo Quintela que pagará un bono de 55 mil pesos más incremento del 5% en el básico. "Quiero comunicarles que decidimos aplicar un aumento salarial teniendo en cuenta la situación de emergencia económica que estamos atravesando –dijo en un video-- y también uniéndonos a los recientes anuncios del Gobierno Nacional, que brindó el ministro de Economía, Sergio Massa".Desde la oposición, el radical Rodolfo Suárez depagará 60 mil pesos. Incluso lo harán los intendentes de su espacio, Cambia Mendoza que criticaron pero pagarán. "Estas medidas buscan disimular las consecuencias de la brusca devaluación”, dijeron pero advirtieron que "los municipios harán frente al pago de la suma fija anunciada, según sus posibilidades".