"Lo voto a Milei": Pullaro habló sobre un eventual ballotage entre el candidato libertario y Massa

El candidato de JxC a la gobernación de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó que en una eventual segunda vuelta entre Sergio Massa y Javier Milei votaría por el economista libertario.. Prefiero que gane Patricia Bullrich pero si Bullrich no entrara al ballotage... siempre entiendo que la peor alternativa para Santa Fe es un gobierno nacional que ha saqueado la provincia”, dijo Pullaro en un medio televisivo de Santa Fe.Se recostó en números para argumentar: "El año pasado Santa Fe aportó 2 billones 760 millones, lo que representa el 13,6% de todo los recursos de la torta nacional, somos casi el 9% del país. Y acá sólo volvió 1 billón 270 mil millones, el 6,2%. El resto se lo llevó el kirchnerismo al conurbano bonaerense".En esa línea, insistió:porque comparto valores, un programa de gobierno y gestioné junto con ella la seguridad. Tuvimos resultados importantes, no tal como esperábamos pero logramos bajar el delito y la violencia a menos de la mitad de lo que estaba, y mucho más de lo que es ahora"Pullaro obtuvo más de medio millón de votos en las elecciones provinciales del 16 de julio, ganándole la interna a la periodista Carolina Losada, que supo estar alineado con Bullrich.Ese resultado posicionó a Pullaro en un lugar de liderazgo muy relevante, tanto en la UCR provincial como en el frente Unidos, y a la vez a nivel nacional en el concierto de dirigentes emergentes del proceso electoral 2023. Lo que no es tan claro es si la opción de Pullaro ante ese hipotético escenario de ballotage es también la de otros jefes políticos provinciales de la UCR.De todos modos, avisó: "Sea quien sea el presidente voy a tener una relación institucional".