Horror es negar el cambio climático: sube en tensión el cruce en redes entre Massa y Milei

Horror es negar el cambio climático, @JMilei.



Sabemos que no te importa destruir el planeta ni la vida de nadie.



Yo creo en cuidar el medioambiente.



Para vos todo se puede vender, desde un pulmón hasta los ríos.https://t.co/tBwZQAGnDb — Sergio Massa (@SergioMassa) September 3, 2023

El candidato presidencial de Unión por la Patria,continuó este domingo con sus críticas por las redes sociales a su rival de La Libertad Avanza, Javier Milei, al cuestionar en esta oportunidad una antigua entrevista en la que el dirigente opositor se mostró en contra de la existencia del calentamiento global., escribió el actual ministro de Economía en X (ex Twitter).En el mensaje, el funcionario nacional compartió el link de la página Chequeado que contiene las declaraciones del libertario, en el marco de una conversación que mantuvo con el youtuber Julián Serrano a comienzos de agosto del 2021. “El calentamiento global es otra de las mentiras del socialismo. Hace 10 o 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar. Ahora discuten que se calienta, aquellos que conozcan cómo se hacen esas simulaciones van a ver que las funciones están sobresaturadas en determinados parámetros a propósito para generar miedo”, opinó el ahora candidato a presidente hace dos años.Al ser consultado por el influencer sobre la base de su argumentación, el entrevistado explicó que en un momento le tocó “trabajar con un grupo de ecologistas por unas cuestiones” y que, cuando vio “de qué se trataba”, se “cagó de risa”, agregó.Unos minutos después de la publicación de Massa, llegó la réplica del líder de La Libertad Avanza: “EL EXTRAVIADO. La mitad de los argentinos son pobres, la inflación vuela y el candidato a presidente del peronismo te habla de cambio climático. Ha perdido la brújula...”, señaló.El cruce entre ambos candidatos presidenciales comenzó este sábado, cuando Milei le respondió al ministro de Economía a través de un primer mensaje en la red social, luego de que el funcionario cuestionara durante un acto el plan de dolarización. “HORRORES de Sergio Massa. La tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal que existe porque existe el tiempo. La misma surge de la interacción entre ahorro e inversión. Es más, la tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes respecto los futuros”, comentó.Y agregó: “La réplica del ministro de Economía no se hizo esperar. Y arremetió de lleno, recordándole su postura del año pasado sobre la venta de órganos. “Horror es que quieras permitir la venta de órganos. La vida de la gente no tiene precio”, escribió Massa desde su usuario en respuesta al hilo publicado por el legislador de La Libertad Avanza.En el video que citó el candidato de Unión por la Patria, Milei expresa su apoyo a un posible mercado privado de órganos frente a la necesidad de pacientes que requieren un trasplante. “¿Por qué todo tiene que regularlo el Estado? Es una decisión de cada uno. ¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? Mi primera propiedad es mi cuerpo, por qué no puedo disponer de mi cuerpo?”, señala Milei en esa entrevista.Respecto del cambio climático y la cuestión del medio ambiente, el candidato presidencial volvió a generar polémica el jueves pasado cuando, en el marco de su exposición ante el Congreso Económico Argentino, le preguntó al públicoargumentó.