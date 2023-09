De Carlotto consideró "aberrante" el acto convocado por Villarruel y responsabilizó a los que "le dieron la Legislatura"

La presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo,, calificó este lunes de "aberrante" el acto convocado en la Legislatura porteña por la candidata a vicepresidenta de la Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, en homenaje a quienes denomina "víctimas del terrorismo" y consideró que se trata de una "táctica política para dividirnos", por lo que llamó a la unidad de "todos los que pensamos en el bien de nuestro país".. Ella miente y propone todo esto con el fin de crear caos en la sociedad, para que nos peleemos entre nosotros", expresó Carlotto al ser consultada en Radio Con Vos.La titular de Abuelas de Plaza de Mayo consideró que se trata de "tácticas políticas para dividirnos, pelearnos y debilitarnos, distraernos con las locuras que dice esta mujer". ", pidió Carlotto.Y afirmó que no dará "ni un minuto del tiempo de mi pensamiento para esta gente realmente repudiable”. “Lo que dice es cuestión de ella y es de su responsabilidad".En esa misma línea, más temprano manifestó en declaraciones al Destape Radio: "No le doy ninguna importancia a esta mujer. Es una mala persona y fue siempre así, así que ni me interesa lo que va a hacer, dónde y cómo.Que lo diga, lo va a decir, y los que sabemos que es mentirosa y mala ni tengamos importancia en pensar en ella".Además, pidió que los que "creen que (Villarruel) dice verdades, escuchen, piensen, lean la historia, porque la está distorsionando completamente". Insistió en que no le da "ninguna importancia" ya que "es una mujer perdida ahí en el mundo de la política que ha salido a decir esto para tener resonancia" y agregó: "No le demos importancia. Si le damos importancia, es lo que ella quiere".Al respecto, también apuntó al candidato presidencial Javier Milei. "Acá ya sabemos quiénes son los sinvergüenzas y quiénes son los buenos. Así que acá el que quiere enterarse se entera. Pero no vamos a estar hablando siempre de los malos mientras perdemos hablar entre nosotros. Tenemos que ponernos en guardia, intentar, proceder, ayudar, a que sobre todo los jóvenes sepan votar. Que no los engañe un delirante que seguramente aprovechó su juventud para arrearlos como si fuera una manada", dijo."Les pido a los padres que les cuenten a los chicos la verdad.", aseguró De Carlotto. rganizaciones de derechos humanos, políticas y sindicales se movilizarán a las 16.30 a la Legislatura para expresar su repudio al acto previsto para las 17 que busca homenajear a las denomidas "víctimas del terrorismo", que estará encabezado por Villarruel y en el que está previsto que disertenYa en la mañana de este lunesy fuentes de la Policía de la Ciudad confirmaron que hicieron el operativo para evitar destrozos del edificio.