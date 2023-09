El Gobierno renovó el dólar soja y desde la Sociedad Rural ya se quejaron

El Gobierno reglamentó "de manera extraordinaria y transitoria" el Programa de Incremento Exportador (PIE) para la soja, sin un tipo de cambio diferencial pero con la posibilidad de que los exportadores tengan libre disponibilidad del 25 por ciento de las divisas que deban liquidar. La decisión se formalizó por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia, publicado este martes en el Boletín Oficial.Se trata de la quinta edición del PIE, que fuera creado en septiembre de 2022; en este caso, el beneficio será para "aquellos sujetos que hayan exportado en algún momento de los 18 meses inmediatos anteriores a la entrada en vigencia de este decreto".De acuerdo con lo dispuesto en el decreto, la adhesión al Programa será voluntaria y, para el caso de los sujetos que efectúen operaciones de exportación de mercaderías que requieran de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE)La medida dispone que "el 75 por ciento del contravalor de la exportación de las mercaderías, incluidos los supuestos de prefinanciación o postfinanciación de exportaciones del exterior o un anticipo de liquidación, que sean objeto de adhesión al Programa, deberá ingresarse al país en divisas y negociarse a través del Mercado Libre de Cambios, en tanto que el 25 por ciento restante será de libre disponibilidad".En un cálculo rápido, quienes accedan obtendrán un tipo de cambio pleno de 350 pesos (retenciones 0) por un mes. La cuenta surge de liquidar, por ejemplo, en el mercado oficial descontada las retenciones del 33 por ciento) el 75 por ciento del monto, con lo cual obtendrían 17.587 pesos, mientras que el otro 25% de libre disponibilidad podrían llevarlo al contado con liquidación y conseguir otros 17.500 pesos. Sin embargo, a los sojeros no les alcanza.Con relación a las retenciones, el DNU aclaró que los exportadores "deberán abonar una suma en concepto de adelanto, en un plazo que no podrá superar el 28 de setiembre, considerando como base imponible el monto que surja de las divisas ingresadas y negociadas a través del Mercado Libre de Cambios". "Dichas sumas, expresadas en moneda extranjera, deberán considerarse un Certificado de Crédito Fiscal aplicable, en un primer término, al pago del derecho de exportación o, en su defecto, podrá utilizarse a los fines de la cancelación de obligaciones impositivas de los sujetos adheridos a los términos del presente Programa", añadió.La medida resalta como requisito para la adhesión voluntaria a este Programa "renunciar, en forma previa, a la promoción de cualquier procedimiento judicial o administrativo cuya finalidad sea reclamar la aplicación de procedimientos distintos a los previstos" en el decreto.Pese a que la medida implica que por un período de tiempo tendrán la tan solicitada retención "cero", exportadores y productores se quejaron igual. La Sociedad Rural Argentina cuestionó el decreto que restablece el dólar soja al sostener que esa medida "no garantiza nada a los productores" agropecuarios."La publicación del decreto en el Boletín Oficial ratifica que la instrumentación de estos anuncios son un beneficio para el Gobierno y la industria, no garantizando nada a los productores", sostuvo la entidad. "Nosotros seguimos esperando medidas que beneficien de manera integral a todo el sector y no en beneficio de unos y detrimento de otros", se quejó la Sociedad Rural, en un comunicado.La entidad insistió en que "necesita contar con un único del tipo de cambio, sin restricciones ni derechos de exportación". En este marco, la entidad empresaria reclamó que el mercado "se normalice, porque hace una semana que está paralizado y los productores necesitamos tener precios de referencia".Por su parte, desde la cámara aceitera y cerealera informaron a sus asociados:"Cada exportador tomará esa decisión sobre la base de sus necesidades de molienda y/o del programa de exportación de soja y subproductos de la soja de origen argentino. Por eso, desde CIARA CEC no emitiremos análisis o datos. Aprovechamos para reiterar que como industria creemos que la mejor política es la unificación cambiaria y la eliminación de todo tipo de restricciones para que podamos ser realmente un país agroexportador que piensa en el beneficio integral y de cada uno de los sectores que conforman una gran cadena", explicaron fuentes del sector.