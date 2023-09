Schiaretti relanza su candidatura entre coqueteos con JXC y cruces con el peronismo cordobés

Pedirle a un candidato a presidente que se baje es profundamente antidemocrático. Espero que Bullrich reflexione y admita que se equivocó. No solo el más votado puede competir. En época de tanto oportunismo por los cargos, nosotros sostenemos las ideas la coherencia y los valores — Florencio Randazzo (@RandazzoF) September 5, 2023

Schiaretti está fundiendo él peronismo cordobés. Será una responsabilidad de los delasolista que hagamos algo antes de que sea tarde. En 5 años, desde la muerte de @DelaSotaOk se está destruyendo un proyecto de toda una vida. Schiaretti es funcional al ANTI PERONISMO. — Tania Kyshakevych (@taniakysha) September 3, 2023

Honrados de participar, en representación del #InterbloqueFederal, del encuentro entre la delegación de #Argentina y el presidente de la hermana República Federativa de #Brasil @LulaOficial. La hermandad y la integración de nuestros pueblos sigue siendo el camino para lograr el… pic.twitter.com/ObZlYzMbLc — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) August 29, 2023

El gobernador cordobés, junto a su candidato a vice Florencio Randazzo, con un acto en la Rural en el que buscará posicionarse de nuevo mientras coquetea con Juntos por el Cambio y se distancia del peronismo provincial.Si bien en las PASO lograron el 3,7% de votos con Hacemos por Nuestro País, esa pequeña cifra y sus votos se convirtieron en importantes para los tercios que disputarán la Presidencia en las generales. Ayer la candidata de Juntos por el Cambio,y piense en otra instancia. Sería una buena idea", una opinión que"Espero que Bullrich reflexione y admita que se equivocó. No sólo el más votado puede competir", la cruzó el candidato a vicepresidente.Desde el peronismo, la legisladora delasotista, que viene trabajando para la campaña de Sergio Massa, salió a plantear que el gobernador debería definir de una vez si salta a Juntos por el Cambio y queTras el intento fallido de Horacio Rodríguez Larreta de incorporarlo a la coalición opositora,El gobernador fue el primero en salir a contar su derrota y felicitarlo. El cordobés afirmó entonces que mantendría su candidatura hasta el 22 de octubre y que luego dialogaría con quien apoyara su propuesta de federalismo, producción y trabajo.Sin embargo, la semana pasada se vió a su ministro de Finanzas,como referente económico de Bullrich en la cordobesa Fundación Mediterránea.Lo que alteró la interna. "Schiaretti se da cuenta que el peronismo no tolera más su coqueteo con Juntos por el Cambio y obliga a Giordano a estar en la foto de Buenos Aires mañana. ¡No nos engañan más!", tuiteó Kyshakevych, vicepresidenta del bloque de legisladores de Hacemos por Córdoba que impulsa una rebelión de los legisladores que se reivindican delasotistas contra los guiños al macrismo.que encabezó Sergio Massa en Villa María, evaluada como una de las obras públicas más importantes para la provincia en los últimos años.Tras las PASO,, dos diputados que integran el interbloque Federal junto a los schiarettistas, formaron parte de la delegación que acompañó a Massa a Brasilia para acordar con el presidente Lula Da Silva un mecanismo de financiamiento de las importaciones. "Hasta octubre nosotros apoyamos a Schiaretti, pero un posible ballotage no vamos a ser indiferentes,", adelantó Rodríguez, quien aseguró compartir posición con Natalia de la Sota.A pesar del coqueteo y, quizás, la decisión decantada de Schiaretti, el oficialismo cordobés considera importante mantener el minibloque de diputados nacionales en el Congreso, para lo que necesita sostener el porcentaje de votos en la provincia.