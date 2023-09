La Corte jugó para Comodoro Py y sacó a la jueza Ana María Figueroa de Casación

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sacó este miércoles a la jueza Ana María Figueroa de la Cámara de Casación por unanimidad, al indicar que alcanzó el límite de edad para ejercer su cargo.Los jueces del máximo tribunal tuvieron en cuenta que Figueroa había cumplido los 75 años de edad el mes pasado, límite de edad que fija la Constitución Nacional para el cese en las funciones de los jueces (art. 99 inciso 4). Además, el hecho de que la magistrada no consiguió un nuevo acuerdo del Senado para poder mantenerse en su cargo.La decisión la Corte se conoció cuando el plenario de la Cámara de Casación estaba reunido y discutiendo cómo implementar la licencia de la magistrada, la cual había propuesta tomarse licencia y renunciar si a fin de mes no le daban el acuerdo en el Senado.Cabe recordar que la Cámara Federal de Casación Penal ya había informado a la Presidencia de la Corte la situación en la que se encontraba la ex jueza.Figueroa tenía a su cargo los expedientes de los “Los Sauces - Hotesur” y la firma del memorándum de entendimiento con Irán en los que está involucrada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.La Sala I de Casación debe resolver si confirma los sobreseimientos que en esos expedientes tiene la ex presidenta o los revoca y ordena que se haga el juicio oral.