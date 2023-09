"Me desilusiona": Bullrich hizo blanquear que Macri juega a dos puntas con Milei

#Política | El candidato a diputado Nicolás Massot, referente de la lista de Patricia Bullrich, manifestó su "desilusión" por el acercamiento del expresidente Macri a Javier Milei. pic.twitter.com/tUBXKwSAKc — Política Argentina (@Pol_Arg) September 7, 2023

El candidato a diputado nacional Nicolás Massot apuntó contra Mauricio Macri por su doble juego en la campaña y pidió "un pronunciamiento claro" por parte del expresidente de cara a octubre."Hay una ambigüedad que pareciera que da todo lo mismo y no da todo lo mismo. No es cierto que da lo mismo. A mi lo que me desilusiona es que no hay nadie que lo tenga más claro que el propio Macri", afirmó en diálogo con La Nación +.En ese sentido, insistió en que espera "un pronunciamiento claro" y recordó cómo Juntos por el Cambio jugó fuerte tras la derrota en las PASO del 2019 con las marchas del "sí, se puede"."La propia Patricia Bullrich fue una abanderada de agosto a octubre de 2019. Entonces, no puede ser que en aquel momento sea el 'sí, se puede' y hoy es todo lo mismo y nos vamos a un torneo de cartas. No puede ser eso", se quejó Massot en referencia al viaje de Macri para un torneo de Bridge. "Yo espero otra actitud", completó.Las palabras de Massot están muy conectadas con el enojo de Patricia con Macri por haberse corrido totalmente de la campaña y por las noticias de "aportes" a la campaña de Milei.La exministra está enojada con Macri porque le acercó al libertario a los banqueros Gabriel "Pajaro" Martino y Gerardo "Gerry" Mato para que lo ayuden a juntar fondos en Wall Street, afirmó el portal La Política Online.