Elecciones en Santa Fe: Lewandowski y Pullaro buscan gobernar el tercer distrito del país

La provincia de Santa Fe, tercer distrito en cantidad de electores del país, celebrará este domingo las elecciones generales para definir el sucesor del gobernador Omar Perotti, en una contienda que tiene como principales animadores al senador Marcelo Lewandowski por el oficialismo y a Maximiliano Pullaro por el frente opositor.Con un padrón de 2.845.522 de ciudadanos, los santafesinos también elegirán la nueva composición de la Legislatura bicameral, con 19 bancas de senadores departamentales y 50 de diputados, intendentes de 46 ciudades, incluidas Santa Fe y Rosario, 217 concejales y más de 1.600 miembros de comunas.De las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) locales del pasado 16 de julio surgieron cuatro fórmulas para gobernador y vice:La campaña electoral para las generales mostró un aspecto diferente a la desarrollada antes de las PASO, que se caracterizó por la virulencia entre Pullaro y su adversaria Carolina Losada, que dejó secuelas a tal punto que la senadora no participó de ninguna actividad proselitista. En ese sentido, las acusaciones de Losada sobre vínculos de Pullaro con un policía condenado por delitos de narcotráfico no tuvieron correspondencia en la campaña para las generales, ya que el tema no fue recogido por el postulante peronista.En cuanto al oficialismo, dividió sus esfuerzos en proponer a través de Lewandowski una continuidad de las principales políticas de la administración Perotti, aunque con una lógica diferente de visión del candidato, y la intención del actual mandatario de alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados.Esa puja legislativa será uno de los aspectos salientes de los comicios, ya que la Constitución provincial prevé que el ganador en esa categoría se asegura al menos 28 de las 50 bancas en Diputados, lo cual resulta decisivo para la implementación de políticas públicas. La Carta Magna provincial no permite la reelección, por lo cual la intención de Perotti es ganar en esa categoría para reeditar lo hecho por sus antecesores Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, quienes dejaron el Sillón del Brigadier López y pasaron a presidir la Cámara baja.Serán seis las listas que competirán por la mayoría legislativa, con Perotti encabezando la del oficialismo, que fue la más votada en términos individuales, y la socialista Clara García al frente de la del frente opositor, que en conjunto obtuvo en mayor porcentaje en las PASO. Además, son primeros en sus nóminas Amalia Granata (Unite), Juan Domingo Argañaraz (Viva la Libertad), Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación), y Carlos Del Frade (Frente Amplio por la Soberanía).Además, concita la atención la carrera por las intendencias, entre las que se destacan por su peso económico y demográfico las de las ciudades de Rosario y Santa Fe.En el primer caso se da la particularidad que será un mano a mano entre el actual intendente y postulante de Unidos para Cambiar Santa Fe, Pablo Javkin, y Juan Monteverde, que se impuso en la primaria del frente Juntos Avancemos, que reúne al peronismo y sus aliados históricos.En cuanto a la capital de la provincia, los votantes podrán optar entre cuatro propuestas, entre ellas la más votada en las PASO que lidera el médico Juan Pablo Poletti, sorpresivo vencedor del actual intendente Emilio Jatón. Además, Ignacio Martínez Kerz es el candidato que representará al peronismo orgánico, en tanto Federico Fulini (Proyecto Futuro), también de origen en el PJ, y Ramón Fratte (Viva la Libertad), completan la oferta.En la provincia de Santa Fe se utiliza desde 2011 la boleta única de papel, con lo cual el votante recibe de manos del presidente de mesa una hoja por cada categoría que se elije, donde figuran todos los candidatos con sus fotografías y al costado casilleros para marcar con una cruz el de su preferencia.Ese sistema reemplazó a la boleta sábana, que obligaba al elector a realizar un corte de boleta en caso de querer optar por candidatos de distintos partidos, algo que la boleta única tornó innecesario debido a que, de hecho, se deben introducir las hojas en urnas separadas por categoría.