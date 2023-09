Una nueva encuesta arroja un posible ballotage entre Massa y Milei, Bullrich desdibujada

La consultorarealizó un estudio de opinión pública nacional sobre el escenario para las presidenciales de octubre con un dato positivo para el oficialismo:", sostiene el informe. El resultado colocaría a los candidatos dey deen una segunda vuelta en noviembre.Entre la semana posterior a las PASO y esta semana, el espacio de Javier Milei arrojó un punto menos de intención de voto, mientras que Sergio Massa lo incrementó. De todas formas, el candidato de La Libertad Avanza aún sigue liderando el sondeo con un 31,1% sobre un 28,1% del ministro de Economía.Pero si el escenario post PASO marcó la división en tres tercios, ¿qué ocurre con los votos de Juntos por el Cambio? Patricia Bullrich subió apenas un 0,3% tras la incorporación de Carlos Melconian como posible ministro de Economía. La candidata de JxC suma un 21,2% de la intención de votos. Además, según el análisis de la consultora,En el estudio de alcance nacional, realizado entre el 3 y 5 de septiembre, la incertidumbre sobre la posibilidad de que Milei alcance el 40% de los votos y una diferencia de diez puntos para poder ganar en primera vuelta no termina de diluirse, ya que un 11,4% de los encuestados respondió que "no sabe" a quién votará.Esa condición se incrementó en las semanas post PASO, cuando el 9,9% se mostraba indeciso. En ese sentido, el 2,1% dijo que votaría "en blanco".En tanto, las otras dos fuerzas que superaron el piso del 1,5% de los votos y estarán en la primera vuelta el 22 de octubre no superarían el 5% de los sufragios. El FIT con Myriam Bregman como candidata llegaría al 3,4% de los votos, con una caída desde el 4,9% que registró en el sondeo posterior a las primarias; pero sigue por encima del gobernador cordobés Juan Schiaretti, quien sumaría un 2,1% de los votos.El informe de Analogías, hecho sobre 2.398 casos, desagrega la intención de voto por edad, género y nivel educativo.La intención de voto entre los varones aumenta al 36,9% y a 40,6% entre los 16 y 29 años, la cifra más alta de todo el estudio.En el caso del ministro de Economía y candidato presidencial el panorama se invierte, mejora su intención de voto entre las mujeres y las personas adultas. Entre las mujeres la intención de voto de Massa llega al 29,9%, el 33% entre las personas de 45 a 59 y años, y 39,3% entre los mayores de 60, personas que vivieron la época del menemismo y la dictadura militar que reivindica Milei.El. Al repasar el voto indeciso son también un mayor porcentaje de mujeres las que aún no definieron su voto.Si bien el nivel educativo de las personas no parece modificar el voto y se reparte en tercios con algunas leves variaciones entre candidatos; en el caso de la candidata del FIT hay una marcada diferencia entre quienes expresan su favoritismo por ella y tienen el primario como nivel educativo alcanzado.