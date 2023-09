"Dime quien te respalda y te diré quien eres": Elon Musk apoyó a Javier Milei

El magnate dueño de Space X y Tesla, Elon Musk, manifestó su apoyo al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei. La sorprendente declaración se produjo tras una foto compartida por Milei en su cuenta de una red social, donde aparece junto al reconocido periodista estadounidense Tucker Carlson, quien viajó a Argentina para entrevistar al candidato.

La imagen se volvió viral entre los seguidores de Milei, generando un interés inesperado por parte de Elon Musk, quien reaccionó al megarrelato de la foto y además dejó un comentario al respecto. En su respuesta, Musk escribió: "Sería un gran cambio (Would be quite a change)", lo que marcó un giro inesperado en la percepción de este candidato por parte de uno de los empresarios más influyentes del mundo., el periodista estadounidense que participó en la entrevista con Milei, es ampliamente conocido por su trabajo en la cadena Fox News y ha ganado notoriedad en la esfera mediática. Su conversación mano a mano con el candidato argentino captó la atención tanto en Argentina como en el extranjero.