Tras el golpe de la Corte a Figueroa, Casación se acomoda para ir contra Cristina en causas sensibles

Luego de que la Corte Suprema dejara afuera a la juezade la Cámara Federal de Casación Penal y con la designación en su reemplazo del camarista Alejandro Slokar (cercano a ella en sus posiciones jurídicas) ya comienza a reordenarse el tribunal para ir contra la vicepresidentaen las causas más sensibles: Memorándum, Hotesur-Los Sauces y Oil Combustibles.Desde la presidencia de la Cámara de Casación, que ocupaempezó a circular la idea de que Slokar no debe votar en esas causas pese a que hay una acordada que se aplicó hasta ahora que contradice esa postura.Los dos excompañeros de Figueroa en la Sala I,, están dispuestos (ahora que ella ya no está) a resolver Hotesur-Los Sauces este mes, según confirmaron fuentes a Página 12. De acuerdo con La Naciónque habían sido acusados de lavado de dinero y otros delitos. De ser así, ordenarían que se haga un juicio oral.Si Barroetaveña y Petrone tiene una decisión tomada no queda claro por qué no avanzó antes, dado que el tema está listo para ser resuelto desde noviembre del año pasado. Quizás porque Figueroa tenía una posición diferente, al parecer, los dos magistrados argumentan que recién ahora están limando unas pequeñas diferencias.Del mismo modo,Figueroa también había sentado posición. En estos u otros casos las partes, si quieren, podrán plantear sus objeciones frente a la composición del tribunal.En los casos donde Casación ya hizo audiencias, la resolución debe ser adoptada por la composición de la sala en aquel momento. Todo indica que esto no se quiere aplicar a las causas que mueven intereses políticos: Hotesur-Los Sauces y Memorándum, en las que CFK fue sobreseída; y la de Oil Combustibles, en la que fueron absueltos los accionistas del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, que habían estado dos años en prisión.En la causa, donde la vicepresidenta y otros exfuncionarios fueron acusados de encubrimiento del atentado a la AMIA por el fallecido fiscalFueron todos sobreseídos, pero las querellas de la AMIA y la DAIA apelaron y reclaman un enjuiciamiento. El fiscal Javier De Luca había desistido. Las audiencias ante la sala I se hicieron en noviembre de 2022, con participación de Figueroa.En, se había acusado a CFK y sus hijos Florencia y Máximo Kirchner por el supuesto alquiler irregular de hoteles de la familia, con la teoría de que se usaban para recibir pagos ilegales a cambio de obra pública pese a que todas las operaciones estuvieron bancarizadasLa audiencia con Casación, donde el fiscal Mario Villar pidió revocar los sobreseimientos, también fue en noviembre pasado y estuvo Figueroa.Después de la última audiencia los jueces/zas tienen 20 días de plazo para resolver según las normas procesales. Suele haber una flexibilidad auto-atribuida. Pero en los dos casos mencionados ya pasaron nueve meses y es evidente el intento de dilación en un año electoral. La traba no era Figueroa.Según la acordada de Casación del año 2016 y sus ratificaciones, se deduce que la vocalía 10 que ocupaba Figueroa, que participó en las audiencias y tenía posición tomada, es la que debe continuar con el tema. Podría suceder que se hagan las audiencias otra vez o que Slokar repase los videos. Pero parece que Borinsky y otros jueces creen otra cosa y esto podría hacer escalar un conflicto con estos temas (y tal vez otros), que fueron alimentados por el macrismo, sus medios afines, y parte del sistema de justicia para hacer crecer la persecución judicial, y por ende política, contra CFK.Es posible que varios jueces digan que la vocalía 10, ahora con Slokar, fue asignada solo a la Sala III, que compartirá con Petrone y con Gustavo Hornos. Allí, por ejemplo, hay una causa conectada con la de los "cuadernos". Pero la vocalía en cuestión, tiene causas, por ejemplo, de la sala IV también.Ahí, además, e(seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para cargos públicos). En este caso los jueces son Borinsky, Hornos y Barroetaveña.En el expediente conocido comolos accionistas López y De Sousa, dueños también de los medios del Grupo Indalo (de los que el gobierno de Cambiemos los quiso despojar), fueron acusados de no pagar el impuesto a los combustibles líquidos. Pero e. La audiencia en Casación fue en junio de este año. Mahiques está excusado también.