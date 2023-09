El Gobierno enviará a Diputados un proyecto de ley para trabajadores de plataformas digitales

La ministra de Trabajo, Raquel 'Kelly' Olmos, adelantó que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley que tendrá como objetivo "ampliar" el marco de derechos laborales de los trabajadores de plataformas digitales."Estuvimos trabajando desde nuestro ministerio con Economía y estamos muy próximos a remitir un proyecto de ley para esas trabajadoras y trabajadores de plataformas", explicó Kelly Olmos en delcaraciones al Destape Radio y agregó: "Reconocemos que se autodefinen como trabajadores independientes que utilizan su propio bien de capital. Nuestra aspiración es que puedan ampliar su marco de derechos".Olmos comentó que la iniciativa es parte de un trabajo conjunto de su cartera con el Ministerio de Economía, a cargo del candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa y que están "muy próximos a remitir" el proyecto de ley que favorecerá a los trabajadores de las plataformas digitales, un universo que, según un estudio realizado a mediados de 2020 por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), se estimaba en 160.000 en todo el país.En mayo pasado, un grupo de diputados nacionales del Frente de Todos (FdT) presentó una iniciativa para regular por ley la actividad de los trabajadores de las plataformas digitales. La autora de ese texto fue la legisladora María Rosa Martínez, quien propuso la creación de un registro de trabajadores de estas aplicaciones.Por otro lado, a mediados de año, el Senado bonaerense dio media sanción y giró a la Cámara de Diputados provincial un proyecto similar impulsado por el senado del FdT y sindicalista del gremio de Canillitas Omar Plaini.Kelly Olmos destacó la decisión de achicar el universo de trabajadores que pagan el impuesto a las Ganancias es "muy significativa". "Si en algo es consecuente Sergio Massa es en su convicción de que el impuesto a las ganancias o altos ingresos ingresos no debe incluir a los trabajadores. Y en ese sentido, ya como diputado se introdujeron modificaciones importantes que nosotros, desde el Ministerio de Trabajo y junto al Ministerio de Economía, fuimos trabajando con los gremios y con las cámaras empresarias para adecuar los convenios desde el punto de vista de los conceptos salariales a liquidar de manera de reducir significativamente el impacto del impuesto", expresó.Para la ministra de Trabajo esta medida "forma parte de la obsesión de Massa de decir que no pueden estar alcanzados los trabajadores y no los directivos, por ejemplo, que en la actualidad tienen mecanismos de exención y de upgrade que los han excluido del pago".