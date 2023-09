La advertencia de Gioja: Milei y Bullrich no son lo mismo pero son parecidos

“No podemos retroceder, no podemos perder derechos ni volver a locuras que alguien las puede decir pero que son impracticables y si se aplican van a significar un terrible retroceso del pueblo argentino con el consiguiente sufrimiento de nuestra sociedad”, sostuvo José Luis Gioja al ser consultado sobre la figurade Javier Milei y sus expectativas en torno a la candidatura de Sergio Massa.

Para Gioja, “hay dos proyectos de país, uno quiere el desarrollo, el progreso y la justicia social, y hay otros que reniegan precisamente de esto por lo que hay que abrir las puertas de par en par, por lo que estoy absolutamente convencido de que hay otros compañeros en otros espacios que en la epoca de las definiciones sabrán que el camino no es otro que el de defender la bandera de la unidad nacional. Estaría complacido de que fuera así”.SOBRE LA DERECHARespecto de las propuestas de la derecha, dijo que “Milei y Bullrich no son lo mismo pero son parecidos”. “Nosotros tenemos que defender nuestras propuestas. Somos los único que hacemos propuestas en pos del crecimiento del pais. Lo relativo a la denominada patria financiera tiene que ser pasada a un segundo plano”, insistió.SOBRE EL DOBLE COMANDOTambién fue consultado sobre una nota de LPO donde se aludieron a quejas de Alberto Rodriguez Saa sobre la necesidad de “terminar el doble comando” entre Alberto Fernández y Sergio Massa, a favor de este último. Dijo Gioja: “No haría críticas tan duras. Hay un candidato a presidente y es quien creemos que va a ser el proximo presidente. Junto con el vice son los que tienen que conducir el país. Creo en el coraje y en la vocación que tiene Sergio Massa. Va a ser un muy buen presidente”.SOBRE EL EVENTUAL GABINETE DE MASSATambién se le consultó en relación a los posibles nombres de su eventual Gabinete. “Quien tiene que conducir es el eventual presidente. Obviamente tendrá que conversar y llamar, y es quien tiene que demostrar que tiene los pantalones bien puestos y que puede y quiere. No tiene que andar buscando auxilios porque no sabe de tal o cual tema. Tiene muchisima seguridad para hablar de todos los temas”, dijo. Y enfatizó: “Sergio Massa no necesita por ahora decir quienes van a ser. Hoy lo que mostrar es al candidato”.