En offside, JXC recula y "leerá" el proyecto de Massa para eliminar Ganancias

Pese a que la reacción inicial de referentes y economistas defue rechazar el proyecto depara eliminar el impuesto a las ganancias a la mayoría de los trabajadores y jubilados -aunque previo a que el ministro tome la medida, habían exigido que lo hiciera-, un curioso volantazo por parte de la oposición llevó a líderes legislativos empezaron a evaluar la posibilidad de apoyar la iniciativa cuando comience su tratamiento en laA través de un comunicado, el jefe del PRO en la Cámara baja,, no descartó respaldar el proyecto. En tanto la UCR no se expresó oficialmente, aunque el jefe de la bancada, Mario Negri, había acusado el lunes a Massa de generar incertidumbre. La Coalición Cívica no emitió opinión. En estas condiciones, unificar una postura en el JxC fue imposible.Después del anuncio del ministro de Economía y candidato presidencial, los rechazos más contundentes habían sido de los diputados economistas de JxC, como Luciano Laspina (PRO), quien definió la baja de Ganancias como un "mamarracho electoralista", una frase que luego repitió en una entrevista televisiva el expresidente Mauricio Macri., completó el legislador.Lapidario había sido Martín Tetaz, diputado de Evolución radical, dijo el lunes el economista, pero también cambió de parecer este martes: presentó un proyecto para ampliar la eliminación de Ganancias a monotributistas y autónomos, lo que incrementa el costo fiscal, que sin ese agregado será de 1 billón de pesos.Tetaz consiguió la firma de colegas de todo el espectro del JxC, como Silvia Lospennato y Sebastián García de Luca (ambos del PRO); el liberal José Luis Espert, Margarita Stolbizer y el radical Julio Cobos., sostuvo el platense.Lo cierto es que pasaron sólo días desde que la candidata a presidenta le pidiera a Massa a través de su cuenta de X, antes Twitter, que elimine durante esta gestión el impuesto y no en caso de ser Presidente como el ministro había dicho., había posteado Bullrich.El mismo pedido lo manifestó el jefe del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo que la semana pasada le había dicho al ministro: ". Sin embargo, ahora que Massa mandará la ley desde Juntos por el Cambio adelantan que no estarán a favor. Pero ¿No es la oposición la que encuentra necesario bajar los impuestos? ¿Por qué estar en contra?. “Estamos a favor de bajar impuestos, pero hay que hacer las cosas bien, con seriedad. La Argentina no necesita más humo y parches del kirchnerismo. Al país se lo saca adelante con propuestas serias, con un plan real de estabilización y crecimiento”, explicó ahora Ritondo contradiciéndose.En la misma contradicción entró el diputado José Luis Espert que salió a rechazar lo que él mismo había propuesto la semana pasada porque ahora es una iniciativa del oficialismo., escribió Espert en un posteo fechado el 7 de septiembre.Por si fuera poco, y tras estar a favor, y luego estar en contra, y volver a estar a favor, sin lograr ponerse de acuerdos con sigo mismos, retornan sobre sus propios pasos pasos, los referentes legislativos de JxC intentaron detener la viralización de viejos tuits en los que le reclamaban a Massa bajar Ganancias ya mismo. Además, no resulta un buen negocio electoral oponerse a un aumento salarial que alcanzaría a 800 mil trabajadores.Espert fue uno de los más apuntados en las redes y se defendió. ", señaló, pero luego firmó el proyecto de Tetaz.Ritondo dejó claro en su comunicado que no descarta aprobar el proyecto que enviará Massa para bajar Ganancias a empleados y jubilados. Sólo pagarían quienes ganen 15 salarios mínimos, lo que representa 1.770.000 pesos brutos mensuales. La medida se implementará por decreto este año, pero el ministro propuso que para el futuro se regule con una ley y aún no envió la iniciativa a la Cámara baja, donde empiezan los debates de temas tributarios., aclaró el jefe del PRO."Lamentablemente, dudo que sea algo serio porque en 4 años no presentaron un solo plan económico, ni bajaron el déficit ni bajaron impuestos. Por el contrario, todo lo que hicieron fue subir impuestos, aumentar el déficit y destruir el salario y los ingresos vía inflación”, añadió el jefe de la bancada PRO.completó Ritondo.Son varios los factores que le juegan en contra a la oposición con respecto a su postura sobre este tema,y que podrían explicar su inentendible posicionamiento: tras exigir la toma de la medida por parte del titular del palacio de Hacienda, y luego oponerse con la misma contundencia y efusividad, el hecho de “no resistir archivo” por sus expresiones en las redes sociales los expuso al punto de buscar eliminar su historial. A esto último se suma que en los últimos sondeos y encuestas, tras el resultado adverso de las PASO, las proyecciones de Juntos por el Cambio hacia las generales no son las más auspiciosas y podrían perjudicarlos por los incoherentes cambios de opinión. Lo cierto es que es dificil proyectar qué camino tomará ahora la coalición opositora.